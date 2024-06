Etihad viert verjaardag met speciale livery

Ter gelegenheid van haar twintigste verjaardag heeft Etihad Airways een speciale livery onthuld op een van haar nieuwe Airbus A32Ineo’s.

Het toestel, registratie A6-AEN, rolde dinsdag uit de spuithal op de luchthaven van Abu Dhabi.

De kleurstelling op de machine brengt onder andere een eerbetoon aan de thuisbasis van de luchtvaartmaatschappij, Abu Dhabi. De livery toont beroemde bezienswaardigheden van de stad. Het is de bedoeling dat de A321neo binnenkort wordt ingezet op vluchten binnen het

Midden-Oosten en naar India.

De A6-AEN is een splinternieuw toestel dat door Etihad wordt geleased. Sinds mei 2024 beschikt de golfmaatschappij over twee A321neo’s. Behalve de speciaal beschilderde machine verwacht de airline binnenkort nog drie exemplaren van het type in dienst te nemen.

Alle zes toestellen vlogen voorheen voor Bamboo Airways. Etihad Airways Unveils a Special 20 Years Livery ✈️🇦🇪



Vloot

Naast de A321neo’s bestaat de vloot van Etihad uit veertien Airbus A320’s, negen A321’s, vijf A350-1000’s, vijf A380’s, negen Boeing 777-300ER’s, vijf 777F’s, 33 787-9’s en tien 787-10’s. De CEO van de maatschappij gaf onlangs aan dat de A380’s voorlopig blijven vliegen. Op de vraag daarover volgde het antwoord: ‘Ze blijven in ieder geval tot 2032 operationeel. Maar de vraag die ik mijn team stelde is: hoe lang kunnen ze nog vliegen? Om dat te bepalen, moet ik eerst cijfers zien. En het hangt natuurlijk allemaal af van de marktomstandigheden.’ De Superjumbo’s maakten na de coronacrisis vorig jaar hun rentree bij de maatschappij.