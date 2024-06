KLM neemt Delta-lijndienst over

KLM breidt haar trans-Atlantische netwerk uit met Portland, Oregon. Met ingang van 27 oktober vliegt KLM in de winter drie keer per week en in de zomer vijf keer per week vanaf Amsterdam naar de Amerikaanse stad.

KLM gaat direct op Portland, Oregon vliegen. De nieuwe KLM-vluchten vervangen de lijndienst van Delta Air Lines op deze route. Delta en KLM werken op veel gebieden samen. Zo zijn beide maatschappijen lid van de SkyTeam-alliantie. De Amerikanen hebben 15 jaar gevlogen tussen Amsterdam en Portland. Voor KLM is het de 21e directe bestemming in Noord-Amerika.

Vanaf 27 oktober gaat KLM in de winter drie keer per week op dinsdag, vrijdag en zondag tussen Schiphol en Portland vliegen. Vanaf volgende zomer wordt dit waarschijnlijk opgeschroefd naar vijf keer per week op maandag, woensdag, donderdag, zaterdag en zondag. De vluchten met de Boeing 787-9 bieden 30 stoelen World Business Class, 21 stoelen Premium Comfort Class en 224 stoelen Economy Class. KL615 vertrekt van Schiphol om 10.25 uur en arriveert om 11.25 uur lokale tijd op Portland International Airport (PDX). De terugvlucht, KL616, vertrekt van Portland om 13.25 uur lokale tijd en arriveert de volgende dag om 07.50 uur lokale tijd in Nederland. In de zomer wijken de tijden ietwat af.

Bestemming: Portland

Portland is gelegen in de staat Oregon. De stad met zo’n 650.000 inwoners kent een bruisende tourismesector. Dit onder andere door natuurparken en de culinaire scene. Voor de zakelijke reizigers zijn vooral bedrijven in de sportkleding-, chip-, auto- en gezondheidsindustrie die gevestigd zijn in en nabij de stad interessant.