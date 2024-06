Wereldwijde primeur voor Schiphol

Schiphol Airport heeft een grote batterij op het A/B platform geplaatst. De luchthaven noemt het een belangrijke stap richting energieopslag.

Schiphol is daarmee de eerste luchthaven ter wereld die deze stap neemt. De Iron FLow Battery wordt de komende maanden uitgebreid getest en biedt een stroomvoorziening voor het opladen van de elektrische afhandelingsvoertuigen. Ook zorgt de batterij ervoor dat het net wordt ontlast. Door het systeem kan de Auxiliary Power Unit (APU) van een vliegtuig uitgeschakeld blijven, waardoor de uitstoot wordt verminderd en de luchtkwaliteit op het platform wordt verbeterd.



Sybren Hahn, Executive Director Infrastructure bij Schiphol, is enorm trots op de nieuwe innovatie. ‘De Iron Flow Battery is een mooi voorbeeld van hoe wij als luchthaven voorop willen lopen met innovatieve infrastructuur die de kwaliteit van werken beter maakt. Tijdens de testperiode wordt de focus gelegd op de gebruikersvriendelijkheid, betrouwbaarheid en efficiëntie. Bij een succesvol resultaat zullen er meer batterijen volgen, met als doel om al het grondmaterieel uitstootvrij en elektrisch te maken’, voegt hij toe.

Iron Flow Battery

In tegensteling tot een normale lithiumbatterij werkt de Iron Flow Battery op natuurlijke materialen, zoals ijzer en zout water. Omdat die grondstoffen in ruime mate beschikbaar zijn, zorgt de batterij voor een minder grote milieubelasting. Ook zijn de materialen brandveilig. De capaciteit van de batterij blijft tot 20 jaar constant. Het systeem, dat in een grote zeecontainer is verwerkt, is ontwikkeld en gebouwd door ESS Inc in de Amerikaanse staat Oregon. Schiphol wil in 2030 uitstoot- en afvalvrij zijn.