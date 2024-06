Zwitserland gaat eigen F-35’s bouwen

Zwitserland is een van de weinige landen die F-35’s buiten de Verenigde Staten mag assembleren. De beslissing maakt deel uit van een grotere deal met vliegtuigfabrikant Lockheed Martin.

Het gaat om vier F-35;s die in Zwitserland zullen worden gebouwd. In totaal verwacht het land 36 toestellen in ontvangst te nemen. Voor assemblage van de jachtvliegtuigen ontvangt het land ‘knowhow, datapakketten, training en technische ondersteuning’, van Lockheed Martin. Het Zwitserse Ruag is verantwoordelijk voor de productie. ‘Voor Ruag is dit project ongelooflijk belangrijk omdat het de enige manier is om in een vroeg stadium voldoende kennis over de F-35 te verwerven en zo de vereiste vaardigheden te ontwikkelen’, aldus het bedrijf.

De productie van de vier F-35’s zal plaatsvinden op de vliegbasis bij Emmen, ongeveer 35 kilometer ten zuidwesten van Zürich. Na de voltooiing van de assemblage en afronding van testvluchten worden toestellen naar de productiefaciliteit van Leonardo in Cameri, Italië, gevlogen voor de definitieve acceptatie. Er zijn momenteel slechts drie locaties in de wereld waar F-35A’s mogen worden gebouwd: in Fort Worth, de VS, in Nagoya, Japan en in Cameri.

Vervanging

In 2021 besloot de Zwitserse regering haar huidige jachtvliegtuigen te vervangen door de F-35. Twee jaar eerder vond al een grondige evaluatie plaats van alle kanshebbers. In september 2020 stemden de Zwitsers in een referendum nipt vóór de vervanging van de F-5 en F/A-18 Hornet gevechtsvliegtuigen. Vanaf 2030 zijn deze toestellen echt aan vervanging toe. Bij dit referendum kreeg de bevolking geen inspraak over het vliegtuigtype. Bij een eerder in referendum in 2014, was dit wel mogelijk. Toen stemden de Zwitsers tégen de aankoop van 22 Saab Gripens, als vervanger van de F-5. Als direct gevolg hiervan werd de Zwitserse luchtmacht gedwongen om de F-5 langer in dienst te houden.