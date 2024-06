Brabantse inwoners niet blij met Defensie-plannen

Defensie is hard op zoek naar meer oefenruimte. Momenteel wordt er gekeken naar de verschillende mogelijkheden om onder andere meer F-35’s te kunnen stationeren.

In juni en juli organiseert het ministerie van Defensie informatieavonden in alle provincies over de uitbreidingsplannen, die variëren van extra munitie-opslagplekken en kazernes tot oefenterreinen en bases voor helikopters en F-35’s. Woensdag, tijdens de bijeenkomst in Waalwijk , Noord-Brabant, bleek dat veel inwoners van de provincie niet blij zijn met de plannen. De provincie huisvest al veel Defensielocaties, waaronder oefenterreinen, kazernes en vier vliegbases: Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven.

Marius Wijdeven uit Volkel is een van de Brabantse inwoners die tegen de plannen op ziet: ‘Het is een kolereherrie’. Volgens hem hebben omwonenden er al genoeg van en vraagt hij zich af waarom er nog wordt getwijfeld over locaties ‘als de pijn te verdelen is’. Van de toekomstige drie F-35-squadrons komen er twee op Volkel te staan. Toch overweegt Defensie de vliegbasis uit te breiden om meer vluchten toe te staan.

Alternatief

Een van de alternatieven is het heropenen van vliegbasis De Peel, waar al langer over wordt gediscussieerd. Hetzelfde geldt voor vliegbasis Woensdrecht, Gilze-Rijen en Eindhoven. Tot slot kijkt Defensie ook naar het medegebruik van civiele luchthavens. Lelystad Airport, Groningen Airport Eelde en Twente Airport worden meegenomen in het onderzoek. Inmiddels zijn de eerste gesprekken met de polderluchthaven gevoerd. De provincies Groningen en Drenthe lieten eerder weten niet achter het plan te staan om F-35’s op Eelde te stationeren. Provincie Overijssel reageerde daarentegen wel positief op het mogelijke gebruik van Twente Airport voor dat doel. Naar verwachting wordt rond de jaarwisseling een definitief besluit genomen.