KLM Cityhopper zoekt naar ruimte

KLM Cityhopper is op zoek naar manieren om de capaciteit te vergroten. De meest voor de hand liggende opties op dit moment zijn het toevoegen van extra stoelen en het in ontvangst nemen van meer Embraer 195-E2’s.

De krimp van Schiphol leidt tot capaciteitskrapte bij de dochtermaatschappij van KLM. Dat onderstreepte MD Maarten Koopmans bij een Embraer-mediaevenement. ‘Amsterdam maakt het ons moeilijk.’ Hierbij doelt hij vooral op de geluidsoverlast die rondom Schiphol voor ophef zorgt. Door de meldingen van overlast jaagt de stad Amsterdam het kabinet nog eens extra op, vindt Koopmans. ‘De luchtvaartindustrie moet veranderen; wij willen op de verandering vooruit lopen. De E2’s maken al zestig procent minder lawaai in vergelijking met onze eerdere Fokkers en, ze stoten ook nog eens dertig procent minder uit.’

Voor KLM Cityhopper zijn er nu twee opties beschikbaar. De eerste is het versneld toevoegen van meer Embraer 195-E2’s aan haar vloot. Op dit moment beschikt ze over achttien E175’s, 29 E190’s en daarbij nog eens achttien E195 E2’s, volgens gegevens van planespotters.net. Van het laatstgenoemde model komen er nog zeven bij, dit leidt uiteindelijk tot een totaalplaatje van 25 toestellen. Daarbij heeft KLM Cityhopper de mogelijkheid om er nog eens 25 aan toe te voegen. Door de E195-E2-vloot op te hogen naar vijftig kan de airline haar oudere, en vooral kleinere, E175’s en E190’s vervroegd met pensioen sturen. De capaciteit per vlucht kan daarbij ook worden opgeschaald van 88 ofwel 100 stoelen naar de 132 die de E195-E2 aan boord heeft. Dit is een significante vergroting van capaciteit en daardoor hoeven er minder vluchten te vertrekken van Schiphol. Het past ook binnen de strategie die andere luchtvaartmaatschappijen toepassen.

De andere optie voor KLM Cityhopper is het toevoegen van een extra rij aan stoelen. De maximale capaciteit van de Embraer 195-E2 is namelijk 146 passagiers. Daar zit de feeder airline ook met 136 stoelen nog ruim onder. “We hebben 132 stoelen in de E2 en we overwegen om dat aantal op te hogen naar 136. We denken dat we daarbij het product voor onze Business Class-passagiers op hetzelfde niveau kunnen houden,” zei Koopmans tegen aviationweek.com.

Pratt & Whitney

KLM ervoer veel problemen met de introductie van de Embraer 195-E2-vloot. In 2022 en 2023 leidde dat regelmatig tot problemen. Onlangs werden er ook twee exemplaren naar het vliegveld van Twente gestuurd door onderhoudsproblemen. Desalniettemin is Koopmans ervan overtuigd dat de luchtvaartmaatschappij andere manieren zal vinden om de problemen op te lossen, vooral omdat de nieuwste E2-toestellen, die nu geleverd worden, deze problemen niet meer ervaren.