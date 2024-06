KLM gaat nieuwe samenwerking aan

In de World Business Class introduceert KLM vanaf 1 augustus een nieuwe verzorgingskit. Deze is in samenwerking met het Eindhovense bedrijf Envisions gemaakt.

KLM introduceerde het nieuwe product tijdens een persevenement in de Crown Lounge op Schiphol. De nieuwe, herbruikbare amenity kit is gemaakt van gerecyclede producten en wordt in twee kleuren aangeboden. De verschillende varianten stellen ochtend- en avondkleuren voor die passagiers ervaren tijdens een vlucht. Ze worden dan ook al naargelang uitgedeeld. De Comfort Bags zijn ontworpen door het Eindhovense bedrijf Envisions dat zich bezighoudt met duurzame, unieke en vooruitstrevende ontwerpen. Het product bevat een bamboe tandenborstel, tandpasta-tabletten, een paar sokken zowel als een slaapmasker van hoogwaardige kwaliteit en een paar oordoppen. Om de ervaringen met de blauwe vogels te kunnen beschrijven, bevat de amenity kit daarnaast ook een pen. Als laatste krijgen businessclass-passagiers bij KLM ook een lippenbalsem en een face crème van Marie-Stella-Maris in hun tasje bijgevoegd. Na de vlucht kunnen reizigers de verzorgingskit, die uitvouwt tot tas, mee naar huis nemen en hem nog eens gebruiken. De kit vouwt uit tot bruikbare tas | ©Leon Holtkuile ©Leon Holtkuile

De afgelopen vijf jaar werkte KLM samen met Rituals. Echter, de Nederlandse luchtvaartmaatschappij wil blijven vernieuwen en gaat nu een nieuwe samenwerking aan met het Amsterdamse merk Marie-Stella-Maris. Naast de lippenbalsem en face crème die zij aanbieden, verzorgen ze ook de producten in de toiletten aan boord zowel als in de lounges op Schiphol. Die zijn onder andere voorzien van handzeep, face mist en bodylotion. Deze producten zullen per 1 juli beschikbaar zijn voor de reizigers. De samenwerking tussen KLM en Marie-Stella-Maris is exclusief en gefocust op duurzaamheid. Volgens Machteld Jansen, commercieel directeur bij het Amsterdamse merk, is Marie-Stella-Maris gefocust op ‘goede producten, dienstverlening en duurzaamheid’. Hun lichaamsverzorging bestaat voor tenminste 96% uit natuurlijke ingrediënten, veelal van Nederlandse bodem. ‘De zorgvuldig gekozen contrasterende geurtonen creëren verrassende, maar toch gebalanceerde geuren met elk een uniek karakter.’ Bovendien doneert Marie-Stella-Maris, dat trots ‘care for water’ als slogan gebruikt, op structurele wijze een deel van de omzet aan waterprojecten elders in de wereld. Volgens eigen cijfers heeft het merk sinds de oprichting meer dan €2.1 miljoen bijgedragen aan waterprojecten waarmee het meer dan 100.000 mensen heeft weten te helpen. De producten van Marie-Stella-Maris | ©Leon Holtkuile

‘memorable experiences’

De samenwerking met Nederlandse bedrijven als Envisions en Marie-Stella-Maris valt binnen de duurzame strategie van KLM. De airline vindt de Nederlandse roots erg belangrijk en draagt die boodschap graag uit. Paul Terstegge, EVP Inflight services bij KLM, kijkt enthousiast naar de nieuwe, duurzame samenwerking. ’Het doel dat we hebben gedefinieerd is ‘giving memorable experiences on a planet we care for’ en, ik denk dat je die best kunt vertalen naar wat we hier doen. Dus feitelijk gaat het om het creëren van die fantastische, onvergetelijke ervaring van onze klanten en daar is dit een onderdeel van; de comfort bags en producten die wij bieden. Dat willen we wel op een manier doen waarbij we ook goed rekening houden met de planeet: duurzame materialen, duurzame oorsprong van grondstoffen zowel als duurzame productieprocessen. Met beide partners waarmee we nu samenwerken hebben we dat goed gewaarborgd.’