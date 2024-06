Luchthaven Delhi bezwijkt onder regen | Foto’s

De in maart 2024 heropende terminal 1 van Delhi Airport is nu al ingestort. Door zware regenval bezweek de luifel van de Indiase luchthaven. Alle vluchten vanaf de terminal zijn geannuleerd.

De luifel overkapte de haal-en-breng-zone van het vliegveld voor de ingang van terminal 1. Bij het instorten ervan werden verscheidene auto’s geplet en kwam er tenminste één persoon om het leven. Ook meldden de autoriteiten zes gewonden. Op X regent het met foto’s en video’s van het ongeluk. Zo is er onder andere een foto te zien van een pilaar die midden op een rij geparkeerde taxi’s terechtgekomen is. Tevens is er een flink aantal foto’s te zien van de luifel die op de grond ligt. Delhi Airport is managed by GmR Group but no one is asking questions from them.



One person has tragically di*ed while several people are injured.



Can National Capital of one leading economies of the world have such C Grade Airport Infrastructure?

GMR Group must answer!! pic.twitter.com/8TfLBkf6ZC— Times Algebra (@TimesAlgebraIND) June 28, 2024

IndiGo en Spicejet maken gebruik van Terminal 1 voor alle binnenlandse vluchten. Zij hebben al hun vluchten vanaf Terminal 1 geannuleerd. ‘Structurele schade aan #DelhiAirport (Terminal 1) dat veroorzaakt is door slecht weer, heeft impact op onze operaties. Alle vluchten die gepland zijn te vertrekken tussen 10:00 en 14:00 uur, zijn geannuleerd’, klinkt het op het X-account van de maatschappij van Elbers. Een latere update maakt bekend dat de maatschappij alle vluchten tot middernacht annuleert.

Begin juni begint het jaarlijkse moesson-seizoen in India. Gedurende de zomer valt er in heel Zuid-Oost Azië extreem veel neerslag. De zware regenval leidt dan ook jaarlijks tot overstromingen en aardverschuivingen. Doden tijdens deze periode als gevolg van zwaar weer zijn dan ook niet bijzonder.

Indiase groei

De luchtvaart in India groeit als kool. Die groei gaat echter wel gepaard met enkele groeipijnen. Zo kwamen twee A320’s onlangs nog bijna met elkaar in contact op de landingsbaan van Mumbai Airport na een fout van de luchtverkeersleiding. Ook worden andere onregelmatigheden in en rondom Indiase luchthavens vaak gemeld. Wel is de Indiase luchtvaart hard op weg om een wereldspeler te worden. Elbers’ IndiGo kwam het afgelopen jaar verscheidene keren in het nieuws met de aankoop van enorme aantallen vliegtuigen.