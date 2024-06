Oranje Fokker keert terug naar Nederland

Het oude regeringstoestel komt terug naar Nederland. De Australische eigenaar Alliance Airlines zette de Fokker in april in de verkoop.

De Fokker 70, registratie PH-KBX, kwam in 2018 in dienst bij het Australische Alliance Airlines. Maar, eind 2022 werd de machine aan de kant gezet en stond sindsdien opgeslagen. Nu doet Alliance Airlines het toestel van de hand. Haar grote vloot van Fokkers wordt vervangen door de Embraer 190. Dit specifieke toestel komt terug naar Nederland. Het Nederlandse bedrijf Airline Fleet Support BV neemt de machine namelijk voor een onbekend bedrag over. Het is tevens onbekend waartoe het oude regeringstoestel gaat dienen. Hoogstwaarschijnlijk zal het blijven vliegen als VIP-toestel.

De Fokker 70 was als regeringsvliegtuig in bedrijf tussen 1996 en 2017, registratie PH-KBX (een afkorting voor Koningin Beatrix). Het toestel had in 2018 ongeveer 8000 uur gevlogen. De machine beschikt nog altijd over het oude interieur. Aan boord is plek voor 24 passagiers die plaats kunnen nemen in de met groenblauw leer beklede stoelen. Verder zijn er twee kombuizen, twee badkamers, een kleedkamer en een bureau aan boord van de Fokker.

