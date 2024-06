Aan ongeplande landing KLM 777 zit een ‘luchtje’

Een Boeing 777-300 van KLM maakte afgelopen woensdag op donderdag een ongeplande landing op de luchthaven van Mumbai (India) wegens volle toilettanks.

De machine, registratie PH-BVW, steeg woensdagavond 22:20 uur, anderhalf uur later dan gepland, op vanaf de Polderbaan (18R/36L) in de richting van Singapore. KLM combineert de vlucht naar Singapore dagelijks met Denpasar, een stad in Indonesië. Via Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Roemenië, Georgië en Azerbeidzjan verliet de 777 het Europese luchtruim. Daarna vloog de machine nog over Turkmenistan en Irak om vervolgens het luchtruim van India binnen te vliegen.

Door volle toilettanks maakte de KLM 777 een ongeplande landing in Mumbai © Flightradar24.com

Toilettanks vol

Daar bleken de toiletten tijdelijk buiten werking gesteld te zijn. Dat kwam doordat de toilettanks in de 777 vol waren, vertelt een van de passagiers aan AV Herald. Op de sociale media werd gespeculeerd dat de tanks op Schiphol niet (volledig) geleegd waren en dat schoon drinkwater niet aangevuld was. Boven India zouden de piloten besloten hebben een ongeplande landing op de luchthaven van Mumbai te maken, waar KLM met een andere vlucht, KL877, meerdere keren per week op vliegt. Voordat de 777 oplijnde, werd brandstof gedumpt teneinde een wenselijk landingsgewicht te creëren voor een veilige landing. Uiteindelijk vloog het toestel de landingsbaan in westelijke richting aan.

Vertraging door ongeplande landing

Op de luchthaven van Mumbai werden de tanks geleegd. Daar zou de 777 twee uur aan de grond hebben gestaan. Uiteindelijk hervatte het toestel haar vlucht naar Singapore. Daar zou het met iets minder dan vier uur vertraging arriveren. De vervolgvluchten naar Denpasar en Schiphol ondervonden eveneens hinder.