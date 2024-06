Piloten verlaten Transavia: ‘Is de realiteit’

Transavia is haar 737NG-vloot geleidelijk aan het vervangen door de A321neo’s, maar nog niet alle piloten kunnen op dat type vliegen.

Dat komt volgens ingewijden doordat er niet voldoende piloten zijn die in staat zijn achter de sidestick van dat vliegtuig te kruipen. In totaal heeft Transavia momenteel zes A321neo’s in dienst, waarvan twee eigendom zijn en vier gehuurd worden van leasemaatschappij ALC.

Meer omscholing

De Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) benadrukt in een brief aan haar leden dat bij Transavia meer personeel opgeleid dient te worden om de A321neo te mogen vliegen, al laat de airline weten daar druk mee bezig te zijn. ‘De Airbussen die deze zomer binnenkomen worden meteen ingezet. Daarnaast vinden er ook vele omscholingen en trainingen van de crew plaats’, aldus een woordvoerder bij De Telegraaf. De vakbond verwacht dat door de trage doorstroom gaten vallen in de personeelsbezetting met als gevolg dat niet alle vluchten doorgang kunnen vinden.

Piloten stromen door naar KLM

Tevens benoemt VNV dat veel piloten Transavia verruilen voor KLM. Oók daarom wordt een personeelstekort in de cockpit verwacht. De luchtvaartmaatschappij bevestigt dat piloten een overstap maken, maar zegt dat volop nieuwe piloten geworven worden. ‘Dat collega’s Transavia verlaten is de realiteit. Ook al balen we van ieder vertrek, we gunnen de vliegers die voor KLM kiezen deze overstap. Aan ons om vervolgens de opleidingsbehoefte daarop af te stemmen en we verwachten inderdaad nieuwe vliegers nodig te hebben’, aldus een zegsman van de maatschappij. VNV streeft er dan ook naar dat de leiding iets doet aan de ongeregeldheden. Afgelopen jaar was het eveneens onrustig bij Transavia wegens de annuleringen die veroorzaakt werden door vertraagd onderhoud en problemen met de 737’s die gehuurd werden van het Roemeense Blue Air.