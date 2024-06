Rus weet Airbus A320 te bemachtigen

De Russische zakenman Zarakh Iliev nam naar verluidt afgelopen week ondanks de afkondigde sancties tegen Rusland een Airbus ACJ320neo in ontvangst.

Het toestel, registratie RA-73889, staat momenteel op Moskou Domodedovo Airport en kent een waarde omgerekend ongeveer 110 miljoen euro. Wegens de sancties kon de zakenman de machine niet rechtstreeks naar die luchthaven halen. De ACJ320neo rolde in 2019 de Airbus-fabriek uit en kreeg toentertijd het serienummer 8774 toegewezen. Het vliegtuig is een nieuwere versie van de ACJ320. Het toestel heeft in de romp extra tanks om het bereik te vergroten. Daarnaast kent het een maximale capaciteit van 25 passagiers, afhankelijk van de configuratie, en zijn de motoren stiller geworden.

Andere eigenaren

Het vliegtuig kende voorheen meerdere eigenaren. De eerste was volgens Planespotters.net het Maltese Sorens Aero. Toen de machine de Airbus-fabriek verruilde voor de luchthaven van Bazel (Zwitserland) werd die voorzien van een VIP-interieur. In 2022 werd het toestel eigendom van ASG Business Aviation in Azerbeidzjan, Iran. Op 4 juni van dit jaar kwam de ACJ320neo op naam van een bedrijf in Tadzjikistan om vervolgens tien dagen later geregistreerd te worden bij North-West Air Company, een chartermaatschappij in St. Petersburg.

Een van de rijkste Russen

Illiev staat volgens The Moscow Times onder meer vermeld als projectontwikkelaar en eigenaar van Kievskaja Plosjtsjad, een bedrijf dat vastgoed beheert. De onderneming heeft onder meer de Sadovod-markt en het Olympisch stadion in Moskou op haar activa staan. Het vastgoedbedrijf bewerkstelligde dat de zakenman tot een van de rijkste mensen uit Rusland behoort: hij kent een nettowaarde van iets meer dan drie miljard euro.