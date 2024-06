Transavia ontvangt wederom ‘eigen’ vliegtuig

De tweede eigen Airbus A321neo van Transavia landde vrijdagavond voor de eerste keer op Schiphol.

Het toestel, registratie PH-YHB, vertrok 20:30 uur vanuit de Airbus-fabriek in het Duitse Hamburg. Na een vlucht van drie kwartier arriveerde de A321neo op de Polderbaan (18R/36L). Het is het tweede toestel van dit type dat volledig eigendom is van Transavia. Eerder verwelkomde de airline de PH-YHA. De luchtvaartmaatschappij laat er met de komst van de PH-YHB geen gras over groeien: volgens gegevens van Flightradar24 vloog de A321neo gisteren al vanaf Schiphol naar het Griekse eiland Kos. Vandaag zal het vliegtuig naar verwachting op en neer gaan tussen Amsterdam en Gran Canaria (Canarische eilanden).

Zesde A321neo

De PH-YHB is de zesde A321neo in de Transavia-vloot waarmee die nu uit exact vijftig machines bestaat. Behalve dit type heeft de airline zowel de Boeing 737-700 als de -800 (nog) in dienst. De luchtvaartmaatschappij leasede tot dusver vier A321neo’s. Die staan te boek als PH-YHW, -YHY, -YHZ en -YHX en zijn afkomstig van de leasemaatschappij ALC. De komende tijd zullen deze nieuwe Airbussen geleidelijk de 737NG-vloot vervangen. De A321neo’s kennen een vliegbereik van 7.400 kilometer en zijn 15 procent zuiniger. Daarnaast zorgen de toestellen voor 50 procent minder geluid dan de 737’s.

Na 45 minuten landde de zesde A321neo op Schiphol © Flightradar24.com

Deal met Airbus

De komst van de A321neo’s maakt deel uit van de deal die Air France-KLM eind 2021 met Airbus sloot. Die overeenkomst bestaat uit het aantrekken van honderd A320/A321neo-vliegtuigen. Op deze manier wil KLM bijdragen aan haar doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en comfort. De moederonderneming van Transavia verwacht augustus dit jaar haar eerste A321neo in ontvangst te nemen.