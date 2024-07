Boeing neemt Spirit AeroSystems weer over

Na bijna twintig jaar onafhankelijkheid wordt Spirit AeroSystems weer onderdeel van Boeing. Aanleiding voor de overname is de reeks incidenten en problemen met vliegtuigen van de fabrikant.

‘Het samenbrengen van Spirit AeroSystems en Boeing zal een grotere integratie van de productie- en engineeringmogelijkheden van beide bedrijven mogelijk maken, inclusief veiligheids- en kwaliteitssystemen’, aldus Pat Shanahan, CEO van de leverancier. Spirit werd in 2005 van Boeing afgesplitst. De vliegtuigfabrikant hoopte op die manier meer kosten te besparen. De deal heeft een waarde van 4,7 miljard dollar, omgerekend ruim 4,3 miljard euro. Airbus neemt de verliesgevende, op Europa gerichte, activiteiten van de leverancier over. Als de overeenkomst wordt goedgekeurd door de Amerikaanse mededingsautoriteiten is de deal naar verwachting volgend jaar rond.

Alaska Airlines

De overname werd in gang gezet na een reeks incidenten met verschillende vliegtuigen van Boeing. Begin januari verloor een 737 MAX 9 van Alaska Airlines vlak na vertrek vanuit Portland, een stad in de Amerikaanse stad Oregon, een deel van de romp. Een deurplug werd uit het toestel gezogen, evenals een stoel. De piloten slaagden erin snel terug te keren naar de luchthaven van vertrek en alle inzittenden kwamen er zonder kleerscheuren vanaf. Daarna moesten meerdere luchtvaartmaatschappijen van de FAA hun 737 MAX 9-vliegtuigen aan de grond houden voor controle en inspectie.

Klokkenluiders

Als gevolg van het incident kwamen er meerdere problemen aan het licht bij Boeing en leverancier Spirit AeroSystems. Ook kwamen er steeds vaker (oud)-medewerkers met schadelijke berichten naar buiten. In april zei een kwaliteitsingenieur van Boeing dat er structurele productiefouten mogelijk zijn in de 777 en 787 productielijnen. Sam Salehpour werkte als ingenieur aan de 777- en 787-programma’s. Volgens hem lopen ongeveer vierhonderd 777’s en duizend 787 Dreamliners het gevaar vroegtijdige vermoeidheidsschade en structurele schade op te lopen. Boeing-werknemers zouden de toestellen slecht in elkaar zetten. Gedurende de vlucht zouden machines daarom uit elkaar vallen, zonder waarschuwing, beweert Salehpour. Vorige maand beweerde een andere kwaliteitsingenieur van de fabrikant dat Boeing honderden defecte onderdelen was kwijtgeraakt. Mogelijk zijn die later in 737 MAX-vliegtuigen beland.

Overleden

Inmiddels zijn twee klokkenluiders vrij kort na elkaar overleden. De 45-jarige Joshua Dean overleed in mei als gevolg van een mysterieuze infectie. Dean was een voormalig werknemer van Spirit AeroSystems. Hij trok bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA aan de bel over fouten in de productie van de 737 MAX die bij Spirit genegeerd zouden worden. Een kleine twee maanden eerder kwam voormalig Boeing-medewerker Josh Barnett om het leven. Hij met een schotwond gevonden in zijn auto op de parkeerplaats van het hotel in Charleston waar hij verbleef. Hij was getuige in een zaak over het productieproces van de Boeing 787, dat volgens Barnett ‘onveilig’ en ‘gehaast’ zou zijn.