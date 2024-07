Drie doden bij crash op snelweg

Een Cessna 172 Skyhawk stortte neer op een snelweg in de Franse regio Île-de-France. Bij het incident kwamen alle drie de inzittenden om het leven.

Het ongeluk vond zondag plaatst in de buurt van het dorp Collégien, ten oosten van Parijs. De Cessna, registratie F-GCHO, steeg ‘s middags rond 15:00 uur op van het vliegveld van Lognes-Emerainville. Na het vertrek volgde de machine de A4-snelweg, die tussen Parijs en Reims loopt. Naar verluidt botste het vliegtuig tijdens de vlucht met hoogspanningskabels, waarna het crashte. De inzittenden, twee mannen en een vrouw, overleden ter plekke. Gepubliceerde foto’s op sociale media tonen de Cessna ondersteboven, precies tussen de twee rijbanen. Het Franse Bureau voor onderzoek voor de veiligheid van de burgerluchtvaart (BEA) is een onderzoek gestart naar het ongeluk.

In februari crashte een zakenvliegtuig op een snelweg in de Verenigde Staten. De crew van de Bombardier Challenger 604 probeerde een noodlanding te maken. Vlak voor de landing op een vliegveld in de buurt vielen namelijk beide motoren uit. Volgens passanten sleepte de machine op de snelweg een auto voor hen mee die vervolgens tegen een muur sloeg. ‘De vleugel verpulverde die auto.’ In totaal waren vijf mensen aan boord van de zakenjet, waarvan drie passagiers. Zij wisten het toestel na de crash te verlaten. De twee piloten hebben het ongeval niet overleefd. 3 killed in a plane crash on the highway in the suburbs of Paris



Het komt zelden voor dat een vliegtuig met problemen een succesvolle noodlanding op een snelweg maakt. In januari slaagden twee piloten erin een Cessna 208B Grand Caravan veilig op een weg te laten landen. Vlak na het opstijgen deed zich een technisch probleem voor en waren ze genoodzaakt het vliegtuig direct aan de grond te zetten. Uiteindelijk landde de machine op een snelweg in Washington DC en bleven alle inzittenden ongedeerd.