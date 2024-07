Problemen nadat Russische Superjet onderdeel mist

Een onderzoeksrapport heeft uitgewezen dat de controles van de motoren van een Sukhoi Superjet 100-95B van Rossiya niet volledig waren uitgevoerd.

Dat kwam onlangs aan het licht, blijkt uit een rapport van de Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsiya dat in handen is van de luchtvaartnieuwszender Aviatiorshina. 24 januari dit jaar werden met behulp van een boroscoop de motoren van de Superjet 100, registratie RA-89172, gecheckt. Omdat het lastig is een motor uit elkaar te halen wordt een boroscoop gebruikt die in de motor beelden van verschillende onderdelen kan maken. Echter, na de controle zouden de aansluitpunten waar de endoscoop doorheen ging niet gesloten zijn.

Op 4 maart dit jaar kreeg de Superjet 100 problemen met de motoren © Flightradar24.com

Brandalarm gaat af

Desondanks hervatte de Superjet haar operaties. In totaal voerde het vliegtuig 39 vluchten uit zonder de sluitingen. Op 4 maart ontstond ging tijdens de start van een binnenlandse vlucht vanuit Sint-Petersburg naar Chelyabinsk het brandalarm voor de linkermotor af. De piloten besloten daarom terug te keren naar de luchthaven van vertrek en landden daar veilig. Eenmaal op de grond bleek dat de aansluitpunten ontbraken. In de motor werden uitgebrande plekken geconstateerd, evenals losgekomen warmte-isolatiematerialen.

Herhaling voorkomen

Na de terugkeer stond de Superjet ongeveer anderhalve week aan de grond op de luchthaven van Sint-Petersburg. Uit het onderzoek is gebleken dat de temperatuurstijging veroorzaakt werd door ‘het niet plaatsen van de Borescoop-sluiter van poort S14 na het afronden van de werkzaamheden aan de motor’. Tevens werd geconstateerd dat de verwijdering van de onderdelen niet juist gedocumenteerd waren. Naar aanleiding van het incident zijn de betrokkenen uit hun functie ontheven. Zij dienen zich opnieuw te kwalificeren. Daarnaast gaf Rosaviatsiya Rossiya opdracht maatregelen te nemen teneinde herhaling in de toekomst te voorkomen.