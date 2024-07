Toch weer nieuwe A380’s in de toekomst?

Volgens de CCO van Airbus bestaat er een kans dat de productie van de A380 in de toekomst weer wordt hervat. De fabrikant kan in elk geval op steun rekenen van zeker één luchtvaartmaatschappij.

Airbus liet onlangs heel voorzichtig weten dat een hervatting van de productie van de A380 niet volledig is uitgesloten. ‘De deur is dicht, maar niet gesloten’, aldus Christian Scherer, CCO van Airbus International. Volgens hem is er ‘nooit iets uitgesloten’. Toch acht Scherer de kans klein dat het toestel weer geproduceerd zal worden. De huidige markt is namelijk hoofdzakelijk gefocust op tweemotorige vliegtuigen.

Emirates is een maatschappij die een mogelijke comeback van de Superjumbo toejuicht. Op een vraag van aeroTELEGRAPH of de airline geïnteresseerd is in de A380neo antwoordde Adnan Kazim, CCO van Emirates: ‘Het is een wens van ons. We zien zeker dat er behoefte is, een vereiste die voortkomt uit de capaciteitsbeperkingen op luchthavens, de groei van het aantal passagiers en de manier waarop we vandaag reizen. Maar de beslissing ligt bij Airbus.’

A380plus

Airbus presenteerde in het verleden al eens een nieuwe versie van de A380. De variant zou de oplossing zijn voor geconstateerde problemen met de eerste versie van de luchtreus en de interesse voor het grootste luchtwaardige passagierstoestel ter wereld moeten versterken. Uiteindelijk koos de machine, genaamd A380plus, nooit het luchtruim. Een van de meest opmerkelijk verschillen ten opzichte van de eerste versie waren de nieuwe, grotere winglets, die samen met een aangepaste vleugel voor een brandstofbesparing van vier procent zouden zorgen. Ook konden er door aanpassingen in de cabine tachtig extra stoelen worden geplaatst. In 2017 stond er een A380plus op de static display op de Paris Air Show. Het exemplaar was echter niet luchtwaardig. Het aangepaste type ontving uiteindelijk geen enkele bestelling, zelfs niet van Emirates.