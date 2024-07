Universal Hydrogen legt activiteiten stil

Vorig jaar bereikte Universal Hydrogen nog een mijlpaal toen ze een Dash-8 grotendeels op waterstof liet vliegen. Nu is er een einde gekomen aan haar activiteiten.

Het Amerikaanse waterstofbedrijf ontving subsidies om haar activiteiten te financieren. In totaal haalde Universal Hydrogen honderd miljoen dollar op bij investeerders. Vorige week schreef Mark Cousin, CEO van de onderneming, in een brief aan de aandeelhouders dat de raad van bestuur had besloten het bedrijf te liquideren. Het bleek namelijk niet meer mogelijk verdere financiering van nieuwe investeerders aan te trekken. Alle pogingen om dat te doen mislukten.

‘We zijn erg trots op het werk dat het team heeft verricht om het eerste commerciële waterstofluchtvaartecosysteem te creëren’, aldus Cousin. ‘We hopen dat deze inspanningen in de toekomst deel zullen uitmaken van een nieuwe organisatie’, voegde hij toe. Paul Eremenko, voormalig CEO en oprichter van Universal Hydrogen, zei dat investeerders wegbleven vanwege de hoge rentetarieven en de constante angst voor een recessie. Verder gooide ook de Amerikaanse verkiezingen roet in het eten. ‘Als Trump zou winnen, zagen beleggers een aanzienlijk risico dat de waterstofsubsidie als onderdeel van de Biden Inflatlation Reduction Act zou verdwijnen’, aldus Eremenko.

Ambitie

Met de Dash-8 testte Universal Hydrogen de aandrijflijn met waterstofbrandstofcellen, die het bedrijf eerder al op de grond testte in een ombouwkit voor ATR 72-600’s. De Dash was op het moment van de eerste testvlucht het grootste vliegtuig dat op waterstofbrandstofceltechnologie vloog. ‘De mijlpalen van vandaag zijn essentiële, belangrijke stappen om de industrie op weg te helpen te voldoen aan de verplichtingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Het enige alternatief voor het beteugelen van de uitstoot zou het aan banden leggen van de groei van de luchtvaart zijn’, zei Eremenko destijds.