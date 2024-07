Afhandelaren weigeren 737 bij te tanken

Een Boeing 737-800 van El Al was zondag genoodzaakt uit te wijken. Medewerkers van een afhandelaarsbedrijf weigerden vervolgens het vliegtuig bij te tanken.

De Boeing, registratie 4X-EKA, voerde El Al-vlucht LY5102 uit van Warschau naar Tel Aviv. Onderweg deed zich een medisch noodgeval voor, waardoor de crew besloot uit te wijken naar de luchthaven van Antalya. Na de landing in de Turkse badplaats werd de zieke persoon van boord gehaald. Toen de piloten de voorbereidingen troffen voor het vertrek, kregen zij te horen dat grondmedewerkers het toestel weigerden bij te tanken. Als oplossing vloog het toestel naar Rhodos, Griekenland. Daar werd de machine bijgetankt voordat die haar reis vervolgde naar Israël.

Waarschijnlijk werd de 737 niet bijgetankt door de spanningen tussen Israël en Turkije. Sinds de start van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn de spanningen ook elders in het Midden-Oosten hoog opgelopen. Het Turkse ministerie van Handel legde om die reden al sancties op aan Israël. Directe vluchten tussen de twee landen vonden sinds oktober 2023 ook vrijwel niet meer plaats. Turkije heeft aangegeven dat de sancties van kracht blijven totdat Israël ‘een onmiddellijk staakt-het-vuren in Gaza heeft verklaard en een ononderbroken stroom van humanitaire hulp naar de Gazastrook mogelijk maakt.’

Rusland

In februari overkwam een Russisch staatsvliegtuig hetzelfde in Brazilië. Sergey Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, was toen afgereisd naar de Rio de Janeiro voor de G20 top. Na de top wilde de minister vanuit Rio de Janeiro naar Brasilia vliegen voor een ontmoeting met de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Met zijn eigen toestel kwam hij daar echter niet. Brandstofleverancier VIBRA weigerde de Il-96 bij te tanken uit angst dat dat in strijd zou zijn met de Amerikaanse sancties als vergelding op de Russische invasie in Oekraïne