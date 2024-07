Primeur voor MAA: ‘Van cruciaal belang’

Maastricht Aachen Airport (MAA) verwelkomde gisteren de eerste elektrische lijnvlucht tussen Maastricht, Luik en Aken.

Het Electrifly-project is een samenwerking tussen de vliegvelden van de drie genoemde steden, Europees centrum voor lucht- en ruimtevaarttechniek Fachhochschule Aachen, business aviation operator ASL Group en elektrisch automerk NIO. ‘Het is een enorme stap vooruit in de missie van MAA om emissievrije vluchten voor het publiek mogelijk te maken, waardoor de deur wordt geopend voor duurzame luchtverbindingen tussen regionale luchthavens’, zegt Jonas van Stekelenburg, CEO van MAA, in een verklaring. Vanaf nu tot eind augustus kunnen reizigers een ticket naar Aken of Luik boeken. In het ticket is het vervoer van de verblijfplaats naar de luchthaven inbegrepen. Dit vervoer is emissievrij. Een enkele reis is volgens L1 Nieuws 120 euro, terwijl een retour 160 euro kost.

© Maastricht Aachen Airport

© Maastricht Aachen Airport

© Maastricht Aachen Airport

Piloot en passagier

Het is echter een First Solo: naast de piloot neemt uitsluitend één persoon plaats in het vliegtuig. De verwachting is dan ook dat veel zakenreizigers gebruik zullen maken van de lijndienst vanaf MAA. Op die manier kunnen zij via de andere steden doorreizen naar hun bestemming. ‘We willen iedereen die dezelfde doelen nastreeft uitnodigen dit met ons op Maastricht Aachen Airport (MAA) te doen; dit soort research, waarbij we het potentieel van elektrisch vliegen onderzoeken, is van cruciaal belang voor de toekomst van duurzaam passagiers- en vrachtvervoer’, vult Van Stekelenburg aan.

Duurzame luchthaven

MAA is achter de schermen reeds langer bezig met de toekomst van elektrisch vliegen. Precies een jaar geleden werd bijvoorbeeld de gerenoveerde start- en landingsbaan van de luchthaven geopend door twee elektrische Pipistrel-vliegtuigen. In de toekomst wil MAA transformeren tot een duurzame luchthaven, samen met andere partijen, waaronder Fachhochschule (FH). ‘We weten dat dit een belangrijk moment is voor de toekomst van duurzaam vliegen, en bij FH hebben we gewerkt aan wat volgens ons de toekomst van de elektrische luchtvaart kan zijn’, zegt prof. Janser van de Fachhochschule Aken.