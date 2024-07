Rolstoelers zien easyJet-vliegtuig wegvliegen

Twee passagiers in een rolstoel zagen vorige maand hun easyJet-vlucht voor hun neus in Belfast vertrekken.

Een van die reizigers was Liz Weir, een auteur uit Noord-Ierland. Ze zou naar het Schotse Edinburgh vliegen om daar op een evenement te spreken. Weir, die een hartaandoening heeft en daarom plaatsneemt in een rolstoel, was die bewuste dag ‘enkele uren’ te vroeg op de luchthaven van Belfast, zodat ze er zeker van was dat ze haar vlucht niet zou missen. Samen met een andere rolstoeler moest ze wachten voordat de rest van de passagiers aan boord gestapt was.

Vliegtuig vliegt weg

Toen het tijd was dat het duo het easyJet-vliegtuig instapte, ging het mis. De trappen werden van het toestel afgeduwd. Samen met het grondpersoneel waren ze aan het seinen naar de piloten, maar die zagen dat niet. ‘Je zegt altijd ‘oh, ze gaan niet zonder ons’, maar dat deden ze wel’, zegt Weir in een interview met BBC. Vanaf het platform zagen de twee reizigers in een rolstoel hoe hun vlucht met hun bagage wegvloog. ‘Ik was radeloos omdat ik op dat vliegtuig moest stappen om naar mijn optreden van gisteravond te gaan, wat ik natuurlijk heb gemist’, aldus de Noord-Ierse. De easyJet-vluchten naar Edinburgh na die van Weir waren volgeboekt. Pas ’s avonds was er op één wel plaats.

Meer aandacht

De auteur uit Noord-Ierland laat weten een ‘behoorlijke verontschuldiging’ te willen horen en graag ‘een soort van compensatie’ te ontvangen. Daarnaast dringt ze erop aan dat luchtvaartmaatschappijen strakkere protocollen realiseren voor reizigers met een beperking. Vandaag de dag hebben zij nog altijd te maken met moeilijkheden op luchthavens. ‘Maar het is een belangrijker punt dat benadrukt moet worden dat ze beter moeten zorgen voor mensen met mobiliteitsproblemen’, aldus de easyJet-passagier.