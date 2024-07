Tientallen gewonden na nieuw turbulentie-incident

Een vlucht van Air Europa kreeg afgelopen weekend te maken met hevige turbulentie. Aan boord liepen tientallen passagiers verwondingen op.

Vlucht UX45 vertrok zondag van Madrid naar de Uruguayaanse hoofdstad Montevideo. De vlucht werd uitgevoerd door een Boeing 787-9 van Air Europa, registratie EC-MTI. Zes uur na het vertrek, rond de evenaar, kreeg het toestel te maken met zware turbulentie. Van de 325 passagiers raakten er ongeveer dertig gewond. Toen het letsel onder de reizigers werd vastgesteld, besloot de crew om een voorzorgslanding te maken op de luchthaven van Natal, een Braziliaanse kustplaats.

De gewonden werden direct na de landing opgevangen door medisch personeel. Tien passagiers raakten zwaargewond. Onder de verwondingen waren wervelfracturen, letsel in het gezicht en kneuzingen. De cabine van de Dreamliner raakte ook beschadigd. Op een foto van een inzittende is te zien dat er enkele plafondpanelen ontbraken na de turbulentie.

Overleden

Het is dit jaar niet het eerste turbulentie-incident waarbij gewonden vallen. Zo kwam in mei een Singapore Airlines-vlucht van Londen naar Singapore in een luchtzak terecht terwijl de cabinebemanning ontbijt serveerde. De plotselinge turbulentie deed zich voor boven Irrawaddy in Myanmar, ongeveer tien uur na de start van de vlucht, aldus de luchtvaartmaatschappij. De piloot gaf aan te maken te hebben met een medische noodsituatie en leidde het vliegtuig om naar Bangkok, zonder verdere details te geven. Foto’s van het interieur van het vliegtuig tonen grote scheuren in delen van de cabine, zuurstofmaskers en panelen die van het plafond hingen en handbagage die rondgestrooid lag. Een passagier zei dat de hoofden van sommige mensen tegen de lampen boven de stoelen waren geslagen en de panelen hadden doorboord. Een Britse reiziger overleefde het incident niet.