Twee keer pech British Airways-vlucht in twee dagen

British Airways-vlucht 31 vanuit Londen Heathrow naar Hong Kong werd in twee dagen twee keer achter elkaar onderbroken.

De eerste onderbreking vond afgelopen zaterdag plaats. Vlucht BA31 werd uitgevoerd door een Boeing 777-200, registratie G-YMMI. Het toestel steeg 20:55 uur lokale tijd op, bijna twee uur later dan gepland. Na ruim vijf uur kreeg het te maken met een technisch mankement. Om welk probleem het ging, is niet bekend. De piloten besloten terug te keren in de richting van Londen Heathrow. Uiteindelijk arriveerde de 777 elf uur na take-off op baan 27. British Airways was niet in staat een vervangend vliegtuig te regelen en moest de vlucht uiteindelijk definitief annuleren.

Door een technisch probleem keerde de 777 volledig terug naar Londen Heathrow © Flightradar24.com

Medisch noodgeval

Een dag later voerde de luchtvaartmaatschappij deze dagelijkse vlucht opnieuw uit. Dit keer werd eenzelfde toestel, registratie G-YMMT, ingezet. De machine steeg in tegenstelling tot de dag ervoor met iets minder dan een uur vertraging op in de richting van Hong Kong. Echter, tijdens de vlucht zou een passagier volgens Hungary Today ziek zijn geworden. De 777 werd gedwongen een ongeplande landing te maken op Budapest Liszt Ferenc Airport (Hongarije).

Een dag later kon vlucht BA31 opnieuw niet afgemaakt worden. Dit keer een medisch noodgeval © Flightradar24.com

Remmen oververhit

Omdat voor een vlucht vanuit Londen Heathrow naar Hong Kong circa twaalf tot dertien uur aan brandstof nodig is, had het vliegtuig nog veel kerosine in haar tanks zitten. Tijdens de landing zou het remsysteem als gevolg van het zware gewicht oververhit zijn geraakt. Toen de 777 tot stilstand was gekomen, maten de brandweerlieden de remtemperaturen en begonnen die direct te koelen. De zieke passagier werd naar het South-Peest Central Hospital in de Boedapest gebracht. British Airways zorgde ervoor dat de 777 later op de avond alsnog in de richting van Hong Kong kon vertrekken.