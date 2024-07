Achttien chauffeurs op Schiphol ontslagen

Gate Gourmet, een cateraar op Schiphol, heeft achttien chauffeurs ontslagen, omdat zij sporadisch eten en drinken uit de trolleys haalden.

Begin dit jaar ontsloeg Gate Gourmet achttien van de 170 chauffeurs wegens vergelijkbare vergrijpen. De cateraar beweerde dat zij tegen de bedrijfsregels handelden. Het bedrijf hanteert een ‘zerotolerancebeleid’ als het gaat om het nuttigen van eten en drinken dat bestemd is voor reizigers. Een van die ontslagen chauffeurs was een 63-jarige werknemer die al sinds 1997 werkzaam is bij Gate Gourmet. In 2022 ontving de chauffeur nog een oorkonde voor zijn goede werk.

Ontslag aanvechten

De 63-jarige stapte naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Hij laat weten dat het een ‘uitgesproken gewoonte’ is dat Schiphol-medewerkers tijdens hun shift af en toe eten of drinken uit de trolleys pakken. Daarnaast sluit de kantine op Schiphol relatief vroeg en is het eten op de werkplaats niet toegestaan. Tevens laat Mieke den Hollander-Fischer, advocaat van de chauffeur, weten dat de man lijdt aan suikerziekte. ‘Hij werd niet goed en had echt voedsel nodig’, licht ze toe. Tot slot is geen enkele medewerker ooit aangesproken op het pakken van drinken en voedsel.

Oordeel van de rechter

De rechter oordeelde dat het ontslag onterecht was. Hij sluit zich aan bij de 63-jarige man dat inderdaad nooit waarschuwingen schriftelijk uitgedeeld zijn. Omdat meer chauffeurs ontslagen zijn, stelt de rechter dat de overige zeventien eveneens niet op de hoogte waren van de regels. Uiteindelijk werd dan ook geoordeeld dat de 63-jarige man mag terugkeren bij Gate Gourmet op Schiphol. Tevens dient het bedrijf hem een achterstallig salaris van 10.000 euro te betalen. De cateraar heeft echter op zijn beurt een spoedprocedure in werking gesteld om zijn terugkeer tegen te houden. Tevens heeft Gate Gourmet aangifte gedaan. Op 9 juli komt de zaak opnieuw voor.