Austrian Airlines herintroduceert route vanaf Schiphol

Austrian Airlines hervat komende winter vluchten tussen Schiphol en Innsbruck. Daarmee keert de route terug in het netwerk van de luchtvaartmaatschappij.

Vanaf december wordt de wekelijkse vlucht opgenomen in het vluchtschema dat in ieder geval tot eind maart van kracht is. Op zaterdag wordt deze vlucht uitgevoerd. De heenvlucht, de OS369, vertrekt 12:25 uur vanaf Amsterdam en arriveert één uur en veertig minuten later Innsbruck. De terugvlucht, de OS370, vangt 15:05 uur aan en verschijnt 16:45 uur op Schiphol. De Austrian Airlines-vlucht is in het bijzonder geschikt voor wintersporters. In de winter trekken veel Nederlanders naar Tirol en omstreken om te (après)skiën. ‘Met ons uitgebreide vluchtaanbod tussen Wenen en Innsbruck bieden we onze gasten nu meer flexibiliteit en vier directe toeristische verbindingen naar Tirol. Wij zien onszelf als onderdeel van de Tiroolse economie en onze betrokkenheid komt tot uiting in ons vluchtprogramma!’, aldus CCO Michael Trestl in een verklaring.

Meer verbindingen van en naar Innsbruck

Behalve naar Schiphol vliegt Austrian Airlines komend winterseizoen eveneens vanuit Innsbruck naar Brussel, Billund, Kopenhagen, Stockholm en Warschau. Dit zijn eveneens wekelijkse vluchten, maar worden in tegenstelling tot de route naar Schiphol tot begin maart in werking gesteld. ‘We zijn erg blij dat Austrian Airlines de frequenties op de cruciale route Wenen-Innsbruck verhoogt en nieuwe Europese routes toevoegt in de winterweekends, wat duidelijk aantoont hun toewijding aan Innsbruck als locatie’, aldus Marco Pernetta, algemeen directeur van Innsbruck Airport. Daarnaast introduceert Austrian Airlines vanaf oktober dit jaar negentien vluchten tussen Wenen en Innsbruck. De luchtvaartmaatschappij vliegt eveneens tussen Amsterdam en de hoofdstad van Oostenrijk waardoor wintersporters eveneens met een overstap gemakkelijk naar Innsbruck kunnen vliegen.