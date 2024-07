Corendon A350 komt met wat meer ‘klasse’

Vanaf 16 juli introduceert Corendon een nieuwe reisklasse aan boord van haar A350. Het toestel dat vijf keer per week de lijndienst tussen Amsterdam en Curaçao uitvoert krijgt met Comfort Plus iets meer klasse aan boord.

De A350-900 van de chartermaatschappij is een lease-toestel van het Spaanse World2Fly. Het beschikt over 432 toeristenklasse-stoelen waarvan er zich 108 in de Adult-Only Zone bevinden. Deze zetels zijn te boeken als de passagier zestien jaar of ouder is en graag voorin het vliegtuig zitten wil. Rijen 2 tot en met 5 zijn vanaf nu te boeken als Corendon Comfort Plus. Volgens de maatschappij betekent dat meer ruimte, luxe en comfort. Zo worden de middenstoelen in de 3-3-3-layout van de A350 vrij gehouden. Daarnaast krijgen passagiers in de Comfort-cabine een aparte check-in-balie zowel als priority boarding. De vlucht begint met een welkomstdrankje in de vorm van champagne of een bubbel-loos alternatief. Gedurende de vlucht zijn er natuurlijk ook meer snacks beschikbaar voor de passagiers in de eerste rijen.

Voormalig staatssecretaris voor Cultuur en Media en huidig Corendon CEO Gunay Uslu: ‘We merkten dat sommige van onze passagiers nog meer comfort wilden aan boord van de vluchten tussen Curaçao en Amsterdam. Een zorgeloos en luxe begin van hun vakantie, of een ongestoorde prettige vlucht als je voor zaken naar Amsterdam moet. Hiermee komen we tegemoet aan die vraag, op een manier die helemaal past bij Corendon en onze passagiers.’

De upgrade kost passagiers honderdvijftig euro bovenop de ticketprijs en geldt ook voor een eventuele doorreis naar Bonaire. Dat eiland wordt vanaf november ook aangevlogen door Corendon met hetzelfde toestel. Reizigers met die Nederlandse gemeente als eindbestemming hebben, vliegen dan eerst naar Curaçao. Daarna vervolgen ze hun reis naar hun uiteindelijke bestemming, met hetzelfde toestel.

