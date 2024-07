Opnieuw megabestelling in Zuid-Oost Azië

De Filippijnse luchtvaartmaatschappij Cebu Pacific heeft een bestelling voor 152 toestellen uit de Airbus A320-neo-familie geplaatst. Het is de grootste order ooit voor een Filippijnse airline.

Samen met Airbus ondertekende Cebu Pacific een zogenaamd bindend memorandum van overeenstemming (MoU). In dit document legden de twee partijen vast de order te willen doorzetten. Het gaat om 102 A321-neo vliegtuigen met de mogelijkheid daar nog vijftig aan toe te voegen. In totaal is er 22,5 miljard euro mee gemoeid. De op één na grootste luchtvaartmaatschappij uit de Filippijnen heeft motoren van Pratt & Whitney geselecteerd voor haar toekomstige vliegtuigen.

‘De bestelling is zo opgesteld, dat Cebu Pacific maximale flexibiliteit houdt haar vloot aan de marktgroei aan te passen. De mogelijkheid om tussen de A321neo en de A320neo te wisselen, draagt hier zeker aan bij,’ zei Cebu Pacific-CEO Michael Szucs. ‘Wanneer we de deal volledig afgerond hebben, zal die een aanzienlijke mijlpaal zijn voor de lokale luchtvaartindustrie. Bovendien zal de afspraak een nieuw hoofdstuk zijn in Cebu Pacific’s onomstotelijke belofte de Filippijnse groei te ondersteunen.’

De koopovereenkomst zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar worden afgerond.

Zuid-Oost Azië

De groei aan de andere kant van de wereld gaat gestaag door. Dat is te zien aan orders die luchtvaartmaatschappijen in Zuid-Oost Azië plaatsen. De ene na de andere airline klopt aan bij vliegtuigfabrikanten. De grootste order ooit kwam vorig jaar uit India. Op de vliegshow van Parijs bestelde het IndiGo van Pieter Elbers vijfhonderd A320-neo’s, een record. Tijdens de vliegshow in Farnborough, die dit jaar het stokje overneemt van Parijs, worden nog meer grote orders verwacht, zoals die van Cebu Pacific. De ogen zullen dan vooral gericht zijn op gevestigde maatschappijen als Virgin Atlantic, Qatar Airways en Turkish Airlines. De laatstgenoemde is bezig met een verdubbeling van de vloot voor haar honderdste verjaardag in 2033.