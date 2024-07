Recordmaand juni bij Ryanair

In de maand juni vervoerde Ryanair 19.3 miljoen passagiers en dat is een record. Nog nooit eerder bracht de Ierse budgetmaatschappij zoveel reizigers naar hun bestemming in één enkele maand.

Bij de presentatie van de maandelijkse cijfers komt Ryanair met het opmerkelijke gegeven dat ze een record heeft behaald. Ten opzichte van een jaar eerder, vervoerde de low-cost carrier 11% meer passagiers. Het oude record, dat uit augustus 2023 stamt, stond op 18.9 miljoen. Daar gaat Ryanair nu dus met 2% overheen. De zogenaamde laadfactor, het percentage stoelen dat bezet is gedurende een vlucht, was met 95% eveneens hoog. KLM heeft, ter vergelijking, een laadfactor van ‘slechts’ 86%.

De Ierse budgetmaatschappij deelt het nieuws op humoristische wijze op het platform X. In het bericht met het nieuws is door te klikken naar een ander bericht van een passagier. Die schreef ‘When you realise your (sic) flying Ryanair’ met daarbij een emoticon die in een deuk ligt van het lachen. We are thrilled to announce 19.3M people realised they flew Ryanair in June.



A new record for an individual month.



Ryanair verwacht aan het eind van haar financiële jaar, dat in maart 2025 eindigt, 198 tot 200 miljoen passagiers te hebben vervoerd.

Hogere ticketprijzen

Eerder dit jaar kwam Ryanair CEO Michael O’Leary naar buiten met het nieuws dat de airline haar ticketprijzen omhoog zou moeten gooien. Door een combinatie van lagere vraag en problemen bij de levering van bestelde Boeing-vliegtuigen, zou een kaartje vijf tot tien procent meer gaan kosten. Zover is het tot nu toe niet gekomen. De kosten van een standaard kaartje voor augustus zijn ongeveer hetzelfde als in februari, algemene prijsschommelingen buiten beschouwing gelaten.