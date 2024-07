Schiphol verwacht grootste drukte sinds 2019

Luchthaven Schiphol verwacht grote drukte vanaf komend weekend, nu de vakantie begint voor de eersten in de regio Zuid-Nederland. Reizigers moeten zich voorbereiden op wachtrijen bij de check–in, security en de paspoortcontrole.

Nu de zomer in de eerste regio begint, ontvluchten gezinnen massaal het onvoorspelbare weer in ons kikkerlandje. Schiphol voorziet een dagelijks passagiersaantal van gemiddeld 69.000 mensen. Dat is het hoogste aantal sinds 2019, toen de teller op gemiddeld 73.000 reizigers stond. Ten opzichte van vorig jaar is dat een toename van ongeveer duizend passagiers per dag. Op piekdagen verwacht de luchthaven ruim 81.500 vliegende toeristen. In 2023 stond die teller op 77.000.

Er is geen reden te vrezen voor situaties zoals we die in 2022 zagen. Toen stonden er lange rijen tot buiten de deuren van het vliegveld. Een woordvoerder van Schiphol meldt dat er voldoende capaciteit is op de luchthaven om alle reizigers te verwelkomen ‘maar, het blijft de vakantieperiode, dus is het drukker’.

Op de website geeft Schiphol enkele tips om de drukte te omzeilen en goed voorbereid van start te gaan. Zo wordt geadviseerd van tevoren in te checken en een tijdslot te boeken. Hierdoor is het bekend wanneer de reiziger komt en heeft die meer invloed op zijn eigen wachttijden. Daarnaast krijgen passagiers het advies om ruim op tijd te komen. Voor vluchten binnen Europa is dat twee uur van tevoren aanwezig op Schiphol. Intercontinentale reizigers kunnen uit voorzorg het best drie uur van tevoren op de luchthaven arriveren.