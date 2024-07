Aanpassing Korean Air-vlucht van en naar Schiphol

Korean Air past sinds deze maand op vluchten, waaronder van en naar Schiphol, de tijd tussen de laatste service van de cabin crew en de landing aan om verwondingen door (onverwachte) turbulentie zoveel mogelijk in te perken.

Tot vorige maand stopte het cabinepersoneel van Korean Air tot twintig minuten voor de landing met de laatste cabineservice. Stewards en stewardessen hebben vanaf 1 juli de opdracht gekregen veertig minuten voor de landing voor het laatst met de trolley door het gangpad te lopen. Vaak lopen cabineleden de laatste rondjes om nog een drankje te serveren, afval op te halen of andere accessoires te verkopen. Het nieuw ingevoerde beleid zal op ook op de dagelijkse Korean Air-vlucht tussen Schiphol en Seoul (Zuid-Korea) en vice versa zichtbaar zijn.

Eerdere incidenten

Reden voor de aanpassing zijn de reeks incidenten met turbulentie die zich de afgelopen tijd hebben voorgedaan. Zo kreeg halverwege mei dit jaar een Boeing 777-300 van Singapore Airlines plotseling te maken met hevige turbulentie waardoor één passagier overleed en tientallen gewond raakten. Deze week was het opnieuw raak: meerdere reizigers liepen door hetzelfde weersverschijnsel verwondingen op tijdens een 787-vlucht van Air Europa.

Onderzoek van NTSB

Een onderzoek uit 2021 van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) toont aan dat een meerderheid van de turbulentie-gerelateerde ongevallen plaatsvindt tijdens de daling van een vlucht. In totaal betrof het bijna vijftig procent dat verantwoordelijk was voor ongevallen tijdens de daling en/of nadering. ‘Turbulentie komt steeds vaker voor, vooral als het vliegtuig daalt, als gevolg van de grote temperatuurverschillen tussen de hoogtes. Dit is de reden waarom de services van het cabinepersoneel van Korean Air nu zullen eindigen voordat het vliegtuig aan de afdaling begint’, licht een woordvoerder van Korean Air toe bij Paddle Your Own Kanoo.