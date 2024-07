Corendon 737-piloten reageren op informatie na take-off

Een Boeing 737-800 van Corendon Airlines Europe kreeg tijdens take-off vanuit Brussels Airport te maken met een beschadigde band.

Het toestel, registratie 9H-TJB, vertrok afgelopen dinsdagochtend 6:35 uur, bijna een uur later dan het vluchtschema voorschreef, in westelijke richting op weg naar het Turkse Gazipasa. Na vertrek kregen de piloten volgens AV Herald informatie binnen dat een van de banden mogelijk beschadigd zou zijn geraakt. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is onbekend.

Na dertig minuten stond de 737 met een beschadigde band weer op de grond © Flightradar24.com

Klim afgebroken

Op een hoogte van 10.000 voet (omgerekend ongeveer 3.000 meter) braken de vliegers als gevolg van de melding de klim af. Ten oosten van Brussel maakte de 737 een grote lus om terug te keren naar de luchthaven waarvan die vertrokken was. Ongeveer een halfuur na take-off landde de machine daar veilig. Na de landing bleek dat de linkerband van het hoofdlandingsgestel beschadigd was. Desondanks was de 737 in staat naar het platform te taxiën. Daar stond die iets minder dan twee uur stil. Rond de klok van 8:45 uur kreeg het toestel een groen sein om alsnog te vertrekken in de richting van Gazipasa. Met tweeënhalf uur vertraging landde het uiteindelijk in de Turkse stad. De terugvlucht naar Brussels Airport steeg daardoor eveneens later dan gepland op.

Alweer probleem met band

Halverwege mei dit jaar kampte een andere 737 van Corendon op de luchthaven van Gazipasa met twee geklapte banden van het neusonderstel. Op de sociale media verschenen beelden van één band die losgeschoten zou zijn. Het neusonderstel was daardoor beschadigd met als gevolg dat de machine enige tijd aan de grond moest blijven staan. De landingsbaan kwam er zonder kleerscheuren vanaf.