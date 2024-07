Groen licht voor Lufthansa en ITA

Lufthansa heeft vanuit Brussel groen licht gekregen om 41% van ITA Airways te kopen voor 325 miljoen euro. Het vnieuws volgt na een moeizame procedure.

Lufthansa neemt een groot aandeel van de Italiaanse maatschappij ITA Airways over. De deal zal met name Lufthansa’s aanwezigheid in de lucratieve Zuid-Europese markt versterken. ITA biedt ook belangrijke langeafstandsroutes aan Lufthansa. Het Duitse concern heeft daarom ook een optie om volledig eigenaar te worden als de financiële prestaties van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij verbeteren.

Mededinging en concessies

De aankoop van aandelen door Lufthansa had nogal wat voeten in de aarde. Vooral vanuit Brussel waren er zorgen dat de Duitse luchtvaartreus een te groot marktaandeel zou bemachtigen. Lufthansa en ITA zijn daarom nu overeengekomen om Italiaanse korteafstandsroutes aan een of twee concurrenten af te staan, aldus de Europese Commissie. Dit om marktdominantie te voorkomen. Duitse luchtvaartmaatschappij heeft gezegd in gesprek te zijn met Easyjet en de Spaanse low-cost carrier Volotea. Lufthansa en ITA zullen ook een deel van de slots van de staatsluchtvaartmaatschappij voor korteafstandsroutes op Linate Airport in Milaan aan concurrenten overdragen. Een woordvoerder van Lufthansa zei dat de luchtvaartmaatschappijen in de zomer 204 slots per week zouden weggeven op Linate Airport in Milaan, en 192 in de winter. Dat betekent dat ITA en Lufthansa onder de nieuwe deal minder slots zullen hebben dan voorheen. Het zou ook betere verbindingen bieden voor hun concurrenten op belangrijke hubs in Noord-Amerika, namelijk Washington, San Francisco en Toronto, zei de woordvoerder. ‘Het pakket dat Lufthansa en het Italiaanse ministerie van Economie hebben voorgesteld bij deze deal, adresseert volledig onze concurrentiezorgen door ervoor te zorgen dat er voldoende concurrentiedruk blijft op alle relevante routes’, zei EU-mededingingschef Margrethe Vestager in een verklaring.

De Italiaanse minister Giancarlo Giorgetti zei dat hij tot het laatste moment met Spohr over details heeft gediscussieerd. ITA zou als onderdeel van de deal geen staatssteun meer nodig hebben.