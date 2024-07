Passagiers doen boekje open over incident 787

Een Boeing 787 van Air Europa kreeg deze week tijdens een vlucht te maken met hevige turbulentie met tientallen gewonden tot gevolg.

Het toestel, registratie EC-MTI, was vanuit Madrid op weg naar Montevideo, de hoofdstad van Uruguay. Toen de 787 zich in de buurt van de evenaar bevond, werd hevige turbulentie getrotseerd. ‘Het was een behoorlijk afschuwelijk gevoel. We dachten dat we daar zouden sterven. Van het ene op het andere moment destabiliseerde het vliegtuig en maakte het een duik’, schetst Stevan, een van de inzittenden, de situatie bij Reuters. Veel reizigers hadden geen stoelriemen om met alle gevolgen van dien. ‘De mensen die geen veiligheidsgordels om hadden, gingen de lucht in en raakten het plafond. Ze raakten gewond’, aldus Maximiliano, een van de andere passagiers.

Verwondingen in ziekenhuis vastgesteld

Omdat bij ongeveer dertig reizigers sprake was van letsel, besloten de piloten een ongeplande landing in de Braziliaanse stad Natal te maken. ‘Er zijn passagiers met breuken en verwondingen aan hun armen, gezicht en benen’, zegt Stevan. In een medische instelling werd vastgesteld dat de passagiers kleine schaafwonden of orthopedische trauma’s hadden opgelopen. Het Verdrag van Montreal, een internationale overeenkomst, stelt ondanks alle omstandigheden luchtvaartmaatschappijen aansprakelijk voor lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval op internationale vluchten. Het gaat eveneens om de gevolgen van turbulentie, onafhankelijk of de piloten nu wel of niet tijdig het signaal met stoelriemen-vast aan hebben gedaan.

Halverwege mei dit jaar kreeg een 777 van Singapore Airlines eveneens te maken met hevige turbulentie waardoor tientallen reizigers verwondingen opliepen. Eén passagier overleefde het incident niet. Het advies tijdens de vlucht de stoelriemen om te houden wordt veelal niet opgevolgd, maar bewijst toch steeds weer zijn nut.