A-pier Schiphol enorm ‘hoofdpijnproject’

De A-pier van Schiphol wordt veel duurder dan verwacht. De bouw is jarenlang vertraagd en pakt honderden miljoenen duurder uit dan verwacht.

De bouw van de A-pier op Schiphol gaat bijna 1,4 miljard euro kosten. Dat is ongeveer 900 miljoen euro meer dan oorspronkelijk begroot. Volgens Schiphol kan de nieuwe pier in april 2027 in gebruik worden genomen, na jaren van problemen bij de bouw. ‘Een hoofdpijnproject’, zo omschrijft Sybren Hahn, Executive Director Schiphol Infrastructure, het dossier.

De A-pier wordt 55.000 vierkante meter groot en kan acht vliegtuigen tegelijk afhandelen. Drie van de gates zullen geschikt zijn voor widebody’s. Volgens Schiphol is het belangrijk om uit te breiden met een nieuwe pier om passagiers sneller te laten doorstromen tijdens piekperiodes, zoals de zomervakantie.

Vertraging en oplopende kosten

De pier had eigenlijk al bijna klaar moeten zijn, maar kwaliteitsproblemen zorgden ervoor dat Schiphol het contract met de oorspronkelijke aannemerscombinatie TAV en Ballast Nedam ontbond. BAM gaat de pier nu afbouwen. In december klaagden de bouwers Schiphol hiervoor aan. Door de vertraging wordt de pier ook aanzienlijk duurder. Schiphol verwacht nu dat de uitbreiding bijna 1,4 miljard euro gaat kosten, meer dan het dubbele van de oorspronkelijke schatting. In een eerdere kostenraming uit 2021 ging Schiphol nog uit van 1,1 miljard euro. Dat was al veel hoger dan de aanvankelijke begroting van 600 miljoen euro voor de A-pier. Nu erkent de luchthaven dat de bouw ‘verre van vlekkeloos is verlopen’.

De extra kosten van 900 miljoen euro zijn volgens Schiphol ontstaan door het extra werk dat nodig is om de pier gereed te maken. De luchthaven stelt in gesprek te gaan met luchtvaartmaatschappijen die bang zijn dat de kosten op hen en hun passagiers verhaald zullen worden. ‘We zullen in die gesprekken daarom meer inzicht geven in het project en ook uitleggen hoe Schiphol met de kosten ervan wil omgaan. Het is goed om te benadrukken dat de invloed van individuele projecten op de tarieven echter zeer beperkt is. Dat geldt dus ook voor de totale projectkosten van de A-pier, die we na ingebruikname meenemen in de tarieven.’