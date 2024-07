Aeroflot-personeel laat maatschappij vallen

Stewardessen bij Aeroflot laten het massaal afweten en melden zich ziek. Het ziekteverzuim is zelfs zó hoog dat de Russische flag carrier er nu problemen door ondervindt. De autoriteiten gaan nu een extra oogje in het zeil houden.

Door de Westerse sancties kampt de Russische luchtvaartsector al langer met grote tekorten. Tot nu toe waren die problemen vooral op het gebied van onderdelen. Toch wisten airlines als Aeroflot en Rossiya die beperkingen lang te omzeilen door reservematerialen via omwegen alsnog het land binnen te smokkelen. Bovendien slaagt de sector er best effectief in andere toestellen te kannibaliseren waarmee ze de rest van de vloot luchtwaardig houdt.

Toch had Aeroflot afgelopen weekend te maken met enorme vertragingen. Deze kwamen niet door weersomstandigheden noch door problemen met de machines. Het was het personeel dat ditmaal de schuld op zich afgeschoven kreeg, aldus gegevens die aerotelegraph.com in handen heeft. Volgens sommige bronnen meldden meer dan 1500 werknemers zich ziek. Er zijn zelfs verhalen van passagiers die weliswaar in het toestel zaten en klaar waren om te vertrekken maar, niet verder kwamen dan dat aangezien er niemand was om het toestel te besturen.

Het verzuim heeft ertoe geleid dat Aeroflot maling heeft aan de voorschriften. Zo stuurt ze crewleden die net geland zijn direct verder op een andere vlucht. Zonder een rustpauze moeten zij dan weer verder, dit brengt uiteraard de veiligheid in het geding. Ook worden minimi niet geaccepteerd. Zo moet een Boeing 737 volgens de voorschriften tenminste vijf bemanningsleden aan boord hebben. Aeroflot voert deze vluchten echter uit met 4, inclusief de piloten. Volgens de vluchtschema’s zijn de bemanningen 110 uur per maand in de lucht. In hun vrije tijd volgen ze technische trainingen die niet meegerekend worden in de werktijden. Ter vergelijking, in Nederland hebben stewardessen maximaal maar tussen de zestig en zeventig vlieguren per maand. Het werkelijke aantal vlieguren ligt bij KLM echter veel lager.

De Russische luchtvaartminister heeft toegezegd een oogje in het zeil te gaan houden. Het ministerie wil daarom een lijst hebben van alle vluchten die het vorige weekend uitgevoerd zijn. Daarbij wordt verwacht dat de redenen voor vertraging en het specifieke aantal bemanningsleden per vlucht beschreven staan.