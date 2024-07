EVA Air-piloot voor paal | Foto

Afgelopen woensdag maakte een 777 van EVA Air contact met een lantaarnpaal op de luchthaven van Ho Chi Minh, Vietnam. Er zijn geen gewonden gemeld.

De 777-300ER van EVA Air, registratie B-16731, vertrok woensdag vanaf haar thuisbasis in Taipei naar de luchthaven van Ho Chi Minh. Na een normale vlucht kwam het 7.8 jaar oude toestel aan in Vietnam en maakte het zich op voor de terugvlucht, vlucht BR 329, naar Taiwan. Tijdens het taxiën naar de startbaan reed de Triple Seven door een foutje van de piloot tegen een lantaarnpaal aan. Hoe het incident zich precies voor heeft kunnen doen, is nog onbekend. Op X is te zien hoe de paal op de grond ligt. EVA Air 777-300ER damages its left wing after colliding with a light pole while taxiing for departure at Ho Chi Minh City Airport, Vietnam. No injuries on the ground reported. pic.twitter.com/uVFPJLJPGu— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 3, 2024