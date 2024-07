Zichtbare tatoeages bij KLM de toekomst?

KLM onderzoekt of het de regels voor zichtbare tatoeages bij cabinepersoneel wil versoepelen. Maandag meldde de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS dat zichtbare tatoeages voortaan zijn toegestaan bij hun vliegend personeel.

KLM gaat mogelijk zichtbare tatoeages toestaan voor leden van het cabinepersoneel, meldt De Telegraaf. Nu zijn deze nog verboden en moet cabinepersoneel van KLM met een zichtbare tatoeage deze afplakken of onzichtbaar maken met make-up.

Versoepeling de trend

SAS heeft eerder deze week de regels versoepeld omdat individualisering leidt tot gemotiveerder personeel en betere dienstverlening, aldus de Nederlandse commercieel directeur van SAS, Paul Verhagen. Er zijn wel voorschriften over de aard van de tatoeages. ‘Uitingen van religieuze, politieke, ideologische of commerciële symboliek zijn niet toegestaan, en tatoeages mogen geen verband houden met geweld, wapens, de dood of iets dat beledigend of verwerpelijk kan zijn voor passagiers of collega’s’, aldus Verhagen. De stap bij SAS is relevant voor KLM, want de luchtvaartmaatschappij wordt deze zomer mogelijk voor een deel eigendom van KLM-moeder Air France-KLM. De Nederlandse maatschappijen Corendon en TUI hebben het verbod eerder al opgeheven.

Volgens voorzitter Chris van Elswijk van de Vakbond Nederlands Cabinepersoneel zijn er grote verschillen onder luchtvaartmaatschappijen. ‘Gemiddeld genomen zijn de kledingvoorschriften erg strikt. Er zijn uitzonderingen, zoals easyJet, waar heel veel mag. Bij KLM is de pas ingevoerde sneaker voor cabinepersoneel mogelijk een begin.’