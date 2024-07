Weeze Airport: ‘We zijn goed voorbereid’

De Duitse luchthaven bij Weeze, net over de grens met het Limburgse Venray, verwacht een grote toename van passagiers komende zomer. De luchthaven roept reizigers daarom op tijdig op het vliegveld aanwezig te zijn.

Weeze Airport is flink in trek bij Nederlandse reizigers. Voor veel reizigers is het dichterbij dan Schiphol. Bovendien kan men, door lagere belastingen op vliegen in Duitsland, er ook nog eens goedkoper vliegen. Dat leidt ertoe dat het grensvliegveld het aantal reizigers van 300.000 met een kwart ziet groeien naar 375.000 passagiers de komende zomer. Ook het aantal vluchten maakt een flinke groei mee. Waar er vorig jaar nog 850 machines vertrokken vanaf de luchthaven, zijn dat er dit jaar 1045 gedurende de zomervakantie. ‘We kijken uit naar de grote vakantiegolf en zijn goed voorbereid’, aldus een woordvoerder van het vliegveld. ‘We raden vakantiegangers ook aan om ten minste 2,5 uur voor vertrek in de terminal te zijn, zodat de vakantie zonder drukte en ontspannen kan beginnen.’

Palma de Mallorca

De meest populaire bestemmingen komende zomer vanaf Weeze zijn: Palma de Mallorca (Spanje), Gerona (Spanje) en Zadar (Kroatië). Vorig jaar was Palma de Mallorca ook de meest geliefde destinatie vanaf de luchthaven die door maatschappijen als Ryanair en Smartwings aangevlogen wordt. De nummer twee en drie waren vorig jaar nog Malaga en Alicante.