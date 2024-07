Woestijnmaatschappijen verstoren balans in Europa

Emirates, Etihad Airways, Turkish Airlines, Qatar Airways en Saudia Airlines: het zijn de vijf grootste maatschappijen in de Midden-Oosterse regio. Allemaal hebben ze één doel en dat is de grootste worden. Zo is Turkish Airlines bezig met een verdubbeling van haar vloot. Bouwen ze in Dubai aan een nieuw vliegveld om het alsmaar groeiende aantal vliegtuigen van Emirates aan te kunnen. En willen de leiders in Saoedi-Arabië het passagiersaantal verdrievoudigen naar 330 miljoen reizigers per jaar. De groei van deze maatschappijen zorgt echter wel voor een verstoorde balans op Europese luchthavens.

De cijfers liegen er niet om. In een gemiddelde week voert KLM 21 vluchten uit tussen Amsterdam en de hubs van de Midden-Oosterse maatschappijen. Ter vergelijking, samen hebben de eerdergenoemde airlines 73 wekelijkse vluchten gepland tussen hun hubs en Amsterdam. Het grootste verschil in verhoudingen is te vinden met Emirates. Op een wekelijkse basis voert de A380-magnaat 21 vluchten uit tussen Dubai en Amsterdam. KLM vliegt diezelfde route slechts zeven maal per week.

Lufthansa voelt de druk van de zogenaamde BoGu-maatschappijen. Met deze term vat zij de sterke en overwegend door de overheid gedragen luchtvaartmaatschappijen van de Bosporus en de Perzische Golf samen. De Duitse airline ziet haar aandeel vooral krimpen op de Aziatische markt. Passagiers kiezen massaal voor BoGu-maatschappijen om naar Oost-Azië te reizen. In Duitsland spreekt men daarom ook al van ‘structurele verschuivingen in de markt’. Daarbij geven de Duitsers aan dat de rollen die Europese hubs spelen, zullen krimpen en uiteindelijk stagneren op een veel lager niveau.

Daarbij komt ook het economisch belang. Onlangs bleek dat KLM 21,9 miljard euro bijdraagt aan de Nederlandse economie. Ook in Duitsland is het aandeel van Lufthansa niet te onderschatten. De grootste Duitse maatschappij vraagt Europese politici daarom om de groene plannen te herzien. In de huidige vorm zou de klimaatwetgeving ‘bestaande kostennadelen voor EU-bedrijven’ nog verder vergroten en ‘verkeersverschuiving naar de poorten van de EU’ versnellen.