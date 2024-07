Een zachte landing? Vandaag niet | Column

Een zachte landing? Vandaag niet, denk ik nog. Er staat een pittige dag op de agenda. Vier vluchten; heen en weer naar Pisa en Helsinki, beiden met zware onweersbuien in het verschiet. De vliegerij zit vol met clichés en elke keer opnieuw bewijzen ze zich weer. Op dagen zoals deze echoën de oneliners van voormalige vlieginstructeurs weer door mijn kop.

Nothing flies without fuel so let’s start with some coffee. Gelukkig zijn alle collega’s het er roerend over eens, zonder koffie wordt de dag er niet beter op. Vandaag zit er in ieder geval één ding mee. De purser is weer een gezellige kletskous en voorziet ons van een constante stroom, weliswaar slappe, kantinekoffie.

If it ain’t Boeing — I ain’t going. Samen bekijken we het logboek om te checken of er technische mankementen zijn geweest. Meestal valt het mee met de Boeing 737NG, en ook nu: al een week geen bijzonderheden. We kunnen dus zonder zorgen vertrouwen op onze autopilot en GPS-systemen, wel zo prettig bij een landing in slecht weer.

Wanneer we Pisa naderen, zien we rode en paarse vlekken op de weerradar, niet best dus. Tijdens de daling krijgen we een windshear-melding en door hevige turbulentie schakelt de autopilot af. Nu moet ik zelf aan de bak, en we zijn nog niet eens in de buurt van de baan. Ik vertrouw het niet, dus full power omhoog maar weer. Aviate, Navigate, Communicate.

Met maximaal vermogen schieten we omhoog want landen is in deze condities onmogelijk. De captain en ik zijn het er unaniem over eens: wegwezen hier. Lots of power is good, more is better, and too much is just enough. De passagiers gaan op en neer als sardientjes in een blik. Ook in Genua en Florence is het weer slecht dus rest ons geen andere keus dan uitwijken naar Milaan.

Fast forward naar Helsinki. Tussen de donkere wolken en de hevige sneeuwval is er weinig te zien. We besluiten in de briefing tot een harde, positive landing zodat we een kortere remweg forceren. Hoognodig met een laag sneeuw en ijs op de baan. Geen applaus van het klapvee, maar helaas. Veiligheid gaat boven alles. A good landing is one that you can walk away from.

