Onderzoek: ambtenaren Amsterdam erg reislustig

Hoewel de Gemeente Amsterdam pleit voor een krimp van Schiphol, blijken uitgerekend ambtenaren uit de Nederlandse hoofdstad het meest het vliegtuig te pakken.

Dat wijst een onderzoek van Binnenlands Bestuur op basis van Woo-verzoeken uit. Het vakblad zag dat de grote gemeenten Almere, Amsterdam, Breda, Den Haag, Eindhoven en Groningen samen goed waren voor 290 vliegreizen. Maar liefst 192 daarvan kwamen op naam van de Gemeente Amsterdam. Als ingezoomd wordt om welke vluchten het ging, komt naar voren dat één keer naar Brussel gevlogen werd en meerdere keren naar Londen en Berlijn.

‘Korte vluchten’

Kortom, het betreft bestemmingen waarvan veel partijen vandaag de dag stellen dat deze bij voorkeur met de trein aangedaan kunnen worden. Bovendien omschrijft de Gemeente Amsterdam deze vluchten als ‘korte vluchten’. Zij noemt dit bestemmingen ‘die minder dan acht uur met de trein te bereiken zijn, dan wel een bestemming die comfortabel en met weinig overstappen aan te reizen is en waarnaar vaker per trein wordt gereisd’. Met de trein naar Brussel neemt ongeveer anderhalf uur in beslag, terwijl een treinrit naar Londen vier uur duurt en naar Berlijn zes. Behalve de ambtenaren en bestuurders wordt in Amsterdam eveneens per hoofd het meest gevlogen van alle gemeenten.

Andere Nederlandse gemeenten

Na Amsterdam volgt Den Haag met 31 vliegreizen die op naam van het gemeentebestuur kwamen te staan, Groningen met 26, Breda met 18, Almere met 12 en Eindhoven met 11. De ambtenaren en bestuurders in Nijmegen vlogen niet één keer. Den Haag, Utrecht en Groningen maakten afgelopen jaren plannen om de vliegreizen naar het buitenland te schrappen. In Groningen blijkt dan ook dat slechts één op de dertien vluchten aangemerkt werd als ‘korte vlucht’. De noordelijke gemeente kiest voor steden die met de trein slecht bereikbaar zijn, bij voorkeur een ingehuurde bus of waterstofauto.