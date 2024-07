Tweede jaar op rij tegenvaller voor Vliegveld Hoogeveen

Net zoals vorig jaar gaat de Fly-in op Vliegveld Hoogeveen niet door. De weersomstandigheden gooien wederom roet in het eten.

Volgens Weeronline is de kans op regen in de ochtend tot aan het begin van de middag groot. Daarnaast is de verwachting dat een zuidwestenwind gaat waaien met windkracht 4. Er zit dan ook niets anders op dan wederom de Fly-in op het laatste moment af te gelasten. ‘Helaas hebben wij als bestuur van Aircraft Owners & Pilot Association The Netherlands (AOPA) het besluit moeten nemen om de geplande Fly-In op vliegveld Hoogeveen morgen te annuleren! De weersverwachting laat buien zien in de ochtend en een (te) stevige wind vanaf het middaguur met uitschieters naar meer dan 30kts’, schrijft de AOPA op haar website.

Dutch Saab Safir Meet

Tijdens de Fly-in op Vliegveld Hoogeveen zou eveneens de allereerste Dutch Saab Safir Meet plaatsvinden. De toestellen, onder meer registraties PH-RLA, PH-RLD en D-EAJA, zouden bij elkaar komen te staan om door de geïnteresseerden bewonderd te worden. Deze toestellen die als lesvliegtuigen dienden, waren tussen 1950 en 1979 veelal boven Drenthe te zien.

Belangrijke luchthaven in general aviation

Vorig jaar werd de Fly-in op het Drentse vliegveld ook geannuleerd wegens slechte weersomstandigheden. Toch koos de AOPA ervoor dit evenement opnieuw op deze luchthaven te laten plaatsvinden. Daarmee geeft de vereniging van piloten en vliegtuigeigenaren in de general aviation volgens de Hoogeveensche Courant een signaal af dat zij de luchthaven als een belangrijke voor de general aviation ziet, mede doordat deze vliegtuigen mogelijk in de toekomst niet meer op vliegvelden als Lelystad Airport en Groningen Airport Eelde te aanschouwen zijn. De AOPA lijkt dan ook volgend jaar opnieuw de Fly-in op vliegveld Hoogeveen te willen organiseren. ‘In het kader van drie keer is scheepsrecht hopen wij alle deelnemers alsnog te mogen begroeten tijdens de volgende AOPA Fly-In in 2025’, aldus de AOPA.