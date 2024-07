Antonov An-2 ondersteboven beland | Video

Een Antonov An-2 van Wings of Taiga kwam na een noodlanding in het Khiloksky-district (Rusland) op zijn kop terecht.

Het toestel, registratie RA-40983, vertrok vanuit Sosnovo-Ozerskoye, een dorp in het zuidoosten van Rusland. Aan boord van de An-2 bevonden zich twee piloten, een piloot ter observatie en drie boswachters. Zij waren de lucht in gegaan om de brandsituatie in de gaten te houden. Waar de brand zich voordeed, is niet bekend. Хилокский р-н. Забайкальский край.

Чудовищно!!!😱😱😱

путинские везде пишут, что самолёт Ан-2 (RA-40983 авиакомпании «Крылья Тайги»") совершил вынужденную посадку, на самом деле конечно он совершил аварийную посадку (выброс масла на лобовое) и скапотировал (наебнулся☝️).

Problemen

Gedurende de vlucht kreeg het vliegtuig te maken met problemen aan het oliesysteem, schrijft Aviation Safety Network. Als gevolg daarvan moest het toestel een noodlanding maken. Tijdens de problemen verloren de piloten het contact met de luchtverkeersleiding. Als gevolg daarvan werd een helikopter vanuit Irkoetsk opgetrommeld om op zoek te gaan naar de An-2. Gedurende de landing zou het vliegtuig gekanteld zijn. Op videobeelden die op de sociale media geplaatst zijn, is te zien dat de An-2 op een grasveld en deels op asfalt ondersteboven ligt. De deur van de machine is geopend, terwijl de voorkant fors beschadigd is. Daarentegen kwamen alle inzittenden zonder kleerscheuren ervanaf.

Alweer noodlanding op grasveld

Het is niet de eerste keer dat een Russisch vliegtuig net zoals de An-2 in een grasveld belandt. Een Airbus A320 van Ural Airlines kreeg tijdens een binnenlandse vlucht vanuit Sochi naar Omsk te maken met hydraulische problemen waardoor de flaps niet meer naar behoren functioneerden. Daarom besloten de piloten uit te wijken naar een luchthaven met een langere baanlengte. Echter, op weg naar Novosibirsk zorgden de problemen met de flaps voor een hoger brandstofverbruik met als gevolg dat de A320 dat vliegveld niet meer kon bereiken. Door het brandstoftekort werd besloten een landing op een maisveld te maken. In tegenstelling tot de An-2 kwam het Ural-vliegtuig op deze plek niet ondersteboven terecht.