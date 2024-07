Luchthaven uit KLM-netwerk krijgt andere naam

De luchthaven Milaan Malpensa wordt vernoemd naar Silvio Berlusconi, de overleden Italiaanse premier.

De regio Lombardije had een verzoek voor de naamwijziging ingediend, die door de Italiaanse luchtvaartautoriteit is goedgekeurd. Matteo Salvini, minister van Infrastructuur & Transport, kondigde vervolgens de naamswijziging eergisteren aan tijdens een conferentie in Zuid-Italië, aldus de Financial Express. ‘De uiteindelijke beslissing ligt bij de minister van Infrastructuur & Transport (hijzelf dus, red.), en ik ben bereid om met trots en emotie de laatste handtekening te zetten in de nagedachtenis van mijn vriend Silvio, een groot ondernemer, een geweldige Milanees en een geweldige Italiaan’, schrijft Salvini vervolgens op X. Una bella notizia: l'aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi.

Proprio oggi il consiglio di amministrazione dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha approvato la richiesta fatta da Regione Lombardia un anno fa.



La decisione finale spetta al… pic.twitter.com/MoDa2Mv3dT— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2024

Gemengde gevoelens

Berlusconi stierf vorig jaar op 86-jarige leeftijd. Hij was vier keer premier van Italië en eveneens oprichter van de Forza Italia-partij. Tevens was Berlusconi eigenaar van voetbalclub AC Milan en het concern Mediaset. Niet iedereen is erover te spreken dat de luchthaven naar hem vernoemd wordt. De man had meerdere rechtszaken aan zijn broek en organiseerde als premier verschillende keren seksfeesten. Tevens beschouwde Berlusconi de Russische president Vladimir Poetin als een van zijn beste vrienden. Maar stelt Salvini dat hij een grote stempel op de geschiedenis van Italië gedrukt heeft. ‘Sommigen halen misschien hun neus op na tientallen jaren van beledigingen, laster en processen, maar Silvio Berlusconi heeft de geschiedenis van dit land geschreven en het is terecht om de luchthaven Malpensa naar hem te vernoemen’, zei hij later in een video op X. Qualcuno a sinistra storcerà il naso dopo decenni di offese, diffamazioni e processi, ma Silvio Berlusconi ha fatto la storia di questo Paese ed è giusto intitolare a lui l’aeroporto di Malpensa. pic.twitter.com/uCfw4PeKRt— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 5, 2024

