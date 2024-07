Lufthansa geeft A340’s een andere bestemming

Lufthansa verplaatste deze week twee Airbus A340-vliegtuigen vanaf de oorspronkelijke luchthaven in München naar Frankfurt.

Het eerste toestel, registratie D-AIHV, vertrok afgelopen maandagochtend rond de klok van 9:50 uur vanuit de Zuid-Duitse stad. Na een vlucht van 39 minuten arriveerde de A340 in Frankfurt. ‘We kunnen bevestigen dat de D-AIHV sinds 1 juli in Frankfurt gestationeerd is’, aldus een woordvoerder van Lufthansa bij de aeroTELEGRAPH. Na de overstap voerde de machine vluchten uit vanuit Frankfurt naar Shanghai, Washington en Boston en vice versa.

Na 39 minuten kwam de Lufthansa A340 in Frankfurt aan vanuit München © Flightradar24.com

Andere A340’s volgen

Drie dagen later maakte een andere A340, registratie D-AIHI, eveneens een transfer naar diezelfde Duitse stad. Dit vliegtuig steeg 12:30 uur op en landde iets minder dan 45 minuten later in Frankfurt. De eerste twee vluchten vanaf die luchthaven werden uitgevoerd naar Shanghai en Hong Kong. Momenteel zijn alleen nog de D-AIHF, de D-AIHI en de D-AIHP operationeel op het vliegveld van München. Het zal echter niet meer lang duren voordat die de luchthaven gaan verlaten. ‘Zoals de zaken er nu voor staan, is het plan de resterende A340-600’s vanaf oktober in Frankfurt in te zetten’, zegt de woordvoerder.

Vlootvernieuwing

De toestellen die nu nog in München gestationeerd staan, blijven deze maand de routes tussen de Zuid-Duitse stad en Mumbai (India) en New York Newark bedienen. Vanaf augustus zullen de (teruggekeerde) A350’s deze routes overnemen. De verwachting is dat de A340 ingezet wordt op de route München-Chicago. Aanvankelijk zouden de toestellen tijdens de coronacrisis uitgefaseerd worden, maar doordat de komst van nieuwe vliegtuigen op zich liet wachten, bleef de machine deel uitmaken van de Lufthansa-vloot.