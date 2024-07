Optreden in E175 gewijd aan ‘medisch plasprobleem’

Een passagier in een Embraer E175 van American Airlines, uitgevoerd door Envoy Air, kleedde zichzelf uit en urineerde in het gangpad.

Het incident deed zich afgelopen woensdag voor. Het toestel, registratie N771JV, vertrok 8:25 uur lokale tijd vanuit Chicago O’Hare International Airport op weg naar Manchester, de grootste stad in de Amerikaanse staat New Hampshire. Volgens een stewardess zou de passagier zich tijdens de vlucht letterlijk bloot hebben gegeven waarna hij in het gangpad plaste. Wegens ‘een storende reiziger’ besloten de piloten van de E175 halverwege de vlucht een ongeplande landing te maken.

Halverwege de vlucht werd een ongeplande landing gemaakt om de passagier van boord te halen © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Buffalo

De machine landde ongeveer anderhalf uur na take-off op de luchthaven van Buffalo, een stad in het westen van de staat New York. De politie stapte aan boord om de man uit het vliegtuig te begeleiden. Daarna werd hij verhoord. De passagier vertelde dat hij voorafgaand aan de E175-vlucht veel ‘Jack and Cokes’ gedronken had. Hij begon zijn reis in Portland en moest een tussenstop in Chicago maken. De reiziger zei dat hij gebruik had gemaakt van het vliegtuigtoilet, maar dat hij kampte met een ‘medisch plasprobleem’. In de klacht, die ingezien is door PEOPLE, staat een foto waarop bevestigd wordt de man zichzelf op de vlucht uitkleedde. Nadat voor de rechter te zijn verschenen, kwam hij op vrije voet. Naar verwachting zal hij 25 juli daar opnieuw aantreden voor de hoorzitting over de benoeming van een advocaat. Volgens het Amerikaanse Openbare ministerie kan de man veroordeeld worden tot een maximale gevangenisstraf van zes maanden én bestaat de mogelijkheid dat hij een boete van omgerekend ongeveer 4.500 euro moet betalen.

Restant van de vlucht

De E175 vertrok nadat de man van boord gehaald was alsnog in de richting van Manchester. Daar zou de machine met één uur en twintig minuten vertraging arriveren.