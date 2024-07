737-passagiers vallen voor vertrek al op

Een Boeing 737-800 van Ryanair moest vrijdagmiddag terugkeren wegens drie dronken passagiers.

Voor de start baarde het drietal al opzien want toen ‘was al duidelijk dat een van hen die naast mij zat dronken was, naar alcohol rook en zich nergens wat van aantrekkend een elektronische sigaret rookte’, aldus een van de inzittenden bij La Voz de Lanzarote. Het vliegtuig, registratie G-RUKJ, vertrok uiteindelijk 16:20 uur lokale tijd, meer dan twee uur later dan gepland, als RK5593 vanuit de Schotse hoofdstad Edinburgh in de richting van Lanzarote (Canarische eilanden).

Na een uur stond de 737 weer aan de grond in Edinburgh © Flightradar24.com

Onrust in de lucht

Al snel trokken de drie, twee van 22 en één van 21, (wederom) de nodige aandacht. Ze begonnen dingen in het Engels te roepen en toverden een fles Wodka tevoorschijn. De fles was al bijna leeg. Een stewardess merkte het gedrag van het trio eveneens op. ‘Toen nam de stewardess die fles samen met de elektronische sigaret van hen af’, zegt de passagier. Omdat het gedrag dusdanig storend was, besloten de piloten terug te keren naar de luchthaven van vertrek. Nog boven Schotland maakte de 737 de ommekeer.

Politie wacht 737 op

Nadat het toestel in de holding terecht kwam, vermoedelijk om brandstof te verbranden, lijnde de machine op voor dezelfde baan als waarvan die vertrokken was. Een uur na take-off keerde het vliegtuig terug in Edinburgh. De politie stapte aan boord en vroeg aan de drie de inhoud van hun handbagage te laten zien. Vervolgens werden de drie gearresteerd. Twee van hen werden beschuldigd van ‘een aantal overtredingen’, terwijl één zonder aanklacht vrijgelaten werd. De 737 stond daarna een uur aan de grond. Volgens de passagier kregen zij in die tijd geen water aangeboden. Uiteindelijk steeg het toestel 18:45 uur lokale tijd alsnog op in de richting van Edinburgh.