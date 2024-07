Halfnaakte passagier rent langs vliegtuigen | Video

In Los Angeles (LAX) heeft een passagier zonder shirt het platform van de luchthaven betreden. Hij rende vlak langs allerlei toestellen waarna hij overmeesterd werd door een agent.

Het incident vond plaats 18:00 uur lokale tijd, afgelopen zaterdagavond. De passagier met lang bruin haar ervoer een ‘mentale gezondheidscrisis’ toen hij zich in Terminal 4 bevond. Daaropvolgend werd hij ‘woedend’ en zette het op een rennen, aldus de Los Angeles Police Department.

Op een video, die op X verspreid werd, is te zien hoe de man achterna gezeten wordt door de politieagent. Hij rent langs een Airbus A321neo van American Airlines en verdwijnt even uit beeld terwijl hij verder rent. Na wat lijkt op een duwtje in de rug, duikt de passagier naar de grond. Dat doet hij zodanig plots dat de agent over hem heen struikelt. Het zorgt in ieder geval voor vermakelijke beelden. Shirtless man breaks through security and runs near a taxiing American Airlines plane at Los Angeles International Airport. pic.twitter.com/CfTx8nfMud— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 7, 2024

Het is nog onbekend wat de passagier precies mankeerde. Bovendien is hij ook nog niet publiekelijk geïdentificeerd, noch zijn de nationaliteit en leeftijd bekend gemaakt. Hij is naar het politiebureau vervoerd waar hij officieel werd gearresteerd voor ‘de aanval op een politieagent’. Vervolgens ging hij door naar het ziekenhuis waar de dokter gaat kijken naar zijn psychische toestand.