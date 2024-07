Miljoenenschikking bespaart Boeing strafrechtelijk proces

Boeing neemt verantwoordelijkheid en gaat zichzelf schuldig pleiten aan fraude rondom een schikking die het bedrijf trof met de Amerikaanse justitie. Toch kan de vliegtuigbouwer niet officieel schuldig bevonden worden.

Na de twee crashes met een Boeing 737 MAX, waarbij in totaal 346 mensen om het leven kwamen, trof de Amerikaanse vliegtuigfabrikant in 2021 een schikking met Justitie. Hier zaten wel verschillende voorwaarden aan verbonden maar die zijn in Everett verbroken, aldus het ministerie. Onderdeel van de schikking was namelijk dat Boeing structurele veiligheidsverbeteringen zou doorvoeren. Deze kwamen echter onder het vergrootglas te liggen na het incident van Alaska Airlines in januari. Vorige week bleek daardoor dat er voor Boeing eigenlijk maar één optie is. Het bedrijf kan enkel schuld bekennen. Zou de Amerikaanse vliegtuigfabrikant dit niet doen, dan kan de aanklager de Airbus-concurrent strafrechtelijk vervolgen voor ‘samenzwering om fraude te plegen’.

Boeing komt daarom nu wederom over de brug. Het bedrijf gaat, behalve schuld bekennen, ook een extra boete betalen van ruim 240 miljoen dollar. Deze boete gaat gepaard met een toezegging om nog eens 455 miljoen dollar te steken in het voldoen aan zowel wet- en regelgeving als veiligheid. De schikking zorgt ervoor dat Boeing gespaard blijft in de onderzoeken die nog lopen. Zo zullen er niet nog meer beslissingen, die voorafgaand aan de 737 MAX-ongevallen waren genomen, aan het licht gebracht worden. Daarnaast is het ook makkelijker voor topman Dave Calhoun om opzij te stappen en een nieuwe CEO in het zadel te helpen. Toch zit er wel een keerzijde aan het bekennen van schuld. Behalve de extra reputatieschade die het bedrijf oploopt, kan het voor Boeing ook een stuk moeilijker worden samenwerkingsverbanden met de Amerikaanse overheid en NASA aan te gaan. Alhoewel, óók hier kan er weer een schikking worden bereikt. Zowel de Amerikaanse justitie als Boeing zelf hebben nog niks bekend gemaakt over de bereikte deal.

Nabestaanden willen dat de Boeing-top alsnog strafrechtelijk vervolgd wordt.