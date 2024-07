Nieuw Star Alliance-lid treedt pas in 2026 toe

Na lang gesteggel met de Europese Commissie mag Lufthansa toch 41% van de aandelen van ITA Airways overnemen. Wel gaat het toetredingsproces van de Italiaanse flag carrier nog enige tijd duren.

Vorige week werd duidelijk dat Lufthansa de Italiaanse maatschappij toch overnemen mag. Daarmee kan ITA Airways ook toetreden tot Star Alliance. Na flink wat toegiften op het feeder-dossier, heeft de Europese Commissie de overname geaccepteerd. Zo is de in Rome gevestigde airline verplicht genoeg vluchten tussen haar thuisbasis en de hubs van AirFrance-KLM en IAG aan te bieden. Daarnaast geeft ITA ook veertig slots op aan easyJet en Volotea op de luchthaven van Milan Linate. Door de vele formaliteiten kost het allemaal wat meer tijd.

Lufthansa-CEO Carsten Spohr zei tegen de Frankfurter Algemeine dat de overname ‘sterk gepland’ is. Juist daardoor duurt het proces zo lang. Volgens Spohr wordt de aansluiting van ITA Airways op het Lufthansa-programma voor frequent flyers veel simpeler. ‘Ons doel is (…) dat ITA-klanten op de eerste dag na de transactie Miles & More Miles kunnen verzamelen en gebruiken,’ aldus Spohr bij de krant.

Dat het proces zo lang duurt, is wel opvallend. In tegengestelde richting gaat SAS van Star Alliance naar SkyTeam. Per 1 september zal de Scandinavische luchtvaartmaatschappij alliantie-partner zijn van KLM, slechts tien maanden nadat de overname was beklonken. Bij zowel SAS als ITA Airways liggen financiële moeilijkheden ten grondslag aan de samenwerkingswissel.

Hoe nu verder voor ITA en Lufthansa?

Lufthansa investeert allereerst een bedrag van 325 miljoen euro in het aandelenkapitaal van ITA. Dit bedrag is hoog genoeg voor 41% van de eigendomsrechten. De Italiaanse staat behoudt voorlopig het grootste aandeel. Vanaf 2025 heeft de Duitse flag carrier de mogelijkheid om onder specifieke voorwaarden nog eens 49% over te nemen en daarbij de enige eigenaar van de luchtvaartmaatschappij te worden. Een grondige beoordeling van hoe het bedrijf zich ontwikkelt is vereist voordat de resterende tien procent verworven kan worden.